Автоколонна российских политических активистов с флагами проехала через центр Минска

Автоколонна активистов пророссийской организации «Национально-освободительное движение» (НОД) проехала вечером 18 сентября через центр Минска, сообщает корреспондент «Радыё Свабода».

Колонна из семи автомобилей, украшенных партийной символикой и флагами, георгиевскими лентами и изображениями президента России Владимира Путина, без препятствий проехала через весь город.

Идеология НОД строится на радикальной антилиберальной, антиамериканской риторике и идеях восстановления СССР. Движение активно поддерживает Путина, решение России о присоединении Крыма, сепаратистов в вооруженном конфликте на Донбассе.

В этом году в марте организация объявила «Всероссийский гуманитарный автопробег «Великая Россия», цель которого — сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей Украины с посещением «святых мест национально-освободительной борьбы русского / советского / российского народа по отстаиванию суверенитета Отечества».





На сайте организации отмечается необходимость согласования движения автопробега с местными властями, а также наличие местного сопровождения. При этом в списке пунктов акции Минск не значится, а сами участники признались, что приехали в Беларусь инкогнито. Утром они планируют провести богослужения в «одном из населенных пунктов под Минском».





Руководит НОДом депутат Госдумы РФ Евгений Федоров — член партии «Единая Россия». В ноябре 2012 года он создал и возглавил НОД, который первым делом начал противостояние с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным — ключевой фигурой протестов на Болотной площади. В интернете Федоров приобрел скандальную славу после того, как назвал певца Виктора Цоя «агентом ЦРУ».





Сегодня движение имеет представительства едва ли не в каждом регионе России. В Беларуси организация официально не зарегистрирована, но имеет несколько общин в соцсетях. 4 февраля 2017 года семь активистов НОД провели несанкционированный пикет на площади Независимости в Минске, за который, по словам участников, их не наказали.