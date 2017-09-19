За пьяную езду в Беларуси в первом полугодии конфисковано более 400 автомобилей

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.317-1 УК (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянении), изъято 465 транспортных средств, в том числе конфисковано 10 мопедов (скутеров), 10 мотоциклов, 426 легковых автомобилей, 4 трактора.

В подавляющем большинстве случаев люди садятся пьяными за руль собственных машин. Из общего числа изъятых транспортных средств 297 (63,9%, в том числе 268 легковых автомобилей) принадлежали на праве собственности обвиняемым, 92 (19,8%) были зарегистрированы на иных лиц, но фактически принадлежали обвиняемым, 75 (16%) являлись собственностью других граждан, и одно транспортное средство принадлежало юридическому лицу государственной формы собственности.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество подвергнутых специальной конфискации транспортных средств, особенно принадлежащим неправонарушителям, заметно снизилось. Всего спецконфискация применялась судами по 1123 уголовным делам, или в 5,5% случаев от всех рассмотренных уголовных дел, сообщает Генеральная прокуратура.