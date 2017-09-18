Аргентинского художника, который начал рисовать в Минске мурал, задержали, а потом отпустили

Аргентинский художник Франческо Босолетти, который приехал в Минск на международный стрит-арт-пленэр Urban Myths, задержан и доставлен в Октябрский РУВД города Минска. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Роман Протасевич. После проверки документов аргентинского художника отпустили.





Как рассказал TUT.BY Роман Протасевич, Франческо Босолетти начал работу над муралом на доме по адресу Раброровская, 21, используя подъемник. Ему помогал друг, также аргентинец по национальности, который приехал в Минск вместе с Франческо.

Как уточнил TUT.BY организатор пленэра Urban Myths Олег Ларичев, художник начал рисовать свой проект до того, как он был официально согласован с городскими властями. Ларичев объяснил это плохой погодой, а также отсутствием времени у художника, которого ждал следующий проект в Италии. «Процесс официального согласования был начат еще на прошлой неделе, но ответственные люди тянули время. У нас была полная уверенность, что официальное согласование будет получено».

Напомним, что на общественном обсуждении проекта руководитель Центрального района Игорь Бузовский с сожалением отметил, что вопрос согласования эскиза остается открытым. И в реальности может получиться так, что работа будет выполнена быстрее, чем ее согласуют в городе.

По словам Протасевича, во время работы друг Босолетти отлучился в соседнее кафе. В это время к дому, на котором художник рисовал свой мурал, подъехала машина, из которой вышли люди в штатском. Они попросили у Франческо паспорт. Изучив документ, задержали художника и увезли в неизвестном направлении.

На просьбу о комментарии руководитель отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сообщил TUT.BY, что у него отсутствует информация о таком задержании, поэтому он не может подтвердить ее или опровернуть.

Позже в Twitter ГУВД Мингорисполкома сообщили, что художник находится у Октябрьском РОВД, выясняется, есть ли у него документы.

Франческо Босолетти и его друг имели двойное гражданство: Аргентины и Италии. Поэтому Роман Протасевич связался с посольством Италии, которое попыталось узнать о местонахождении художника по дипломатическим каналам, в том числе через белорусский МИД.

Как позднее сообщила БелТА официальный представитель Октябрьского РУВД столицы Эвелина Марковская, «иностранец был задержан по причине отсутствия соответствующего разрешения на нанесение рисунка».

Как позже сообщил Олег Ларичев, после проверки документов в Октябрском РУВД, Босолетти отпустили.



