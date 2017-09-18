В Балашихе белорус пытался сжечь собутыльника

Подмосковные полицейские задержали гражданина Беларуси, подозреваемого в попытке сжечь своего знакомого на даче в Балашихе.

Как пишет «360», ЧП произошло в ночь с 15 на 16 сентября в СНТ «Купавна-Лайф 1». Мужчины вместе выпивали и поссорились. После этого белорус решил проучить оппонента, облил его растворителем и поджег.

В итоге 40-летний дагестанец попал в больницу. Медики констатировали у него 64% ожогов тела, верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения.

Подозреваемого в совершенном преступлении задержали. Им оказался 43-летний мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».