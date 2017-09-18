Гродненская ГАИ обкатывает новые методы? Подставной пешеход провоцирует водителей на нарушения

Забавным наблюдением поделился в группе «Авторынок Гродно» гродненец Роман. 14 сентября на перекрёстке улиц Советских пограничников — Гагарина в Гродно работал экипаж ГАИ, следивший за правилами соблюдения водителями пропуска пешеходов.

По словам Романа, патрульный автомобиль стоял прямо за пешеходным переходом, снимая нарушения на камеру мобильного телефона. За непропуск пешеходов сотрудники ГАИ выписывали штрафы. Все бы ничего, но поведение пешехода вызвало подозрения. Пешеходный переход в обоих направлениях перебегал один и тот же молодой человек, подбирая нужный момент.





— Совпадение? Не думаю. Только при мне перебежал пешеходный переход в обоих направлениях шесть раз, каждый раз утыкаясь в телефон.





Когда молодой человек увидел, что его снимают он сел в машину к сотрудникам ГАИ.

На следующий день молодой человек работал уже с другим экипажем на ул. Буденного.

— Вчерашний бегунок всё никак не успокоится, сегодня уже с другим экипажем работает, бегает по Буденного в роли пешехода, потом одевает жилет, — пишет «Авторынок Гродно».





Что это было? ГАИ собирает штрафы или таким своеобразным способом проводит профилактику нарушений автомобилистами Гродно?

Стоит обратить внимание на комментарий нового начальника ГАИ Гродно, который он дал в своем первом интервью на новой должности.

— Не так давно из уст УГАИ МВД прозвучала фраза, а точнее указание выйти инспекторам ГАИ «из кустов». О чем идет речь, думаю, всем понятно. Но водители продолжают жаловаться, что сотрудники прячутся, ведут скрытое наблюдение и контроль скорости. Что Вы скажете по этому поводу?

— Я со всей ответственностью заявляю, что такая форма работы, как скрытый контроль, уже давно не используется. Применяются такие методы, как установка мобильных датчиков контроля скорости. Прошу заметить, с обязательным информированием водителей специальной табличкой. Применяется такая форма работы, как измерение скорости в движении, в транспортном потоке из патрульного автомобиля. В кустах сегодня никто не прячется. И если такой факт вы обнаружили, прошу сообщать об этом в дежурную часть ГАИ. Есть приемные дни у начальника ГАИ, где я могу вас выслушать лично. Реакция с моей стороны на такие факты последует незамедлительно. Другое дело, если кто-то по привычке выдает желаемое за действительное.

Скажу, что практика присутствия инспектора на дороге потихоньку себя изживает. Человека на дороге постепенно заменяют технические средства: камеры видеонаблюдения и фотофиксации. А инспектор на линии — это скорее дополнение, сдерживающий фактор. Конечно, инспектор нужен, чтобы пресечь какие-то очевидные нарушения, например, нетрезвый водитель, бесправник и т.д. В этом вопросе никакие технические средства не помогут. Но основная нагрузка по обеспечению безопасности все больше ложится на правильную организацию движения.