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Денежные переводы белорусов из-за рубежа выросли почти на четверть

  • 18 сентября 2017, 13:12
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Личные денежные переводы белорусов из-за рубежа во втором квартале этого года выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было получено 267 миллионов долларов, передает БелТА.

Чистая оплата труда составила 96,6 миллиона долларов и выросла почти на 20%. Денежные переводы работающих за рубежом составили 143,4 миллиона долларов, а это на 23% больше.

Что касается переводов из Беларуси за границу, то они также выросли — на 1,5%. Всего за второй квартал отправлено 27,4 миллиона долларов.


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