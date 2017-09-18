В Минске осуждена воспитательница яслей-сада, которая похищала вещи детей

В Минске осуждена воспитательница одного из яслей-сада, которая похищала вещи детей. 21-летняя женщина делала это во время дневного сна детей. Украденные золотые украшения она сдавала в ломбард. Дети смогли объяснить психологу и следователю, кто именно украл их вещи и как в тот момент была одета воспитательница.

Женщина во всём призналась и компенсировала нанесённый ущерб. Суд Партизанского района столицы учёл, что ранее она не имела проблем с законом. Воспитательницу признали виновной в краже и приговорили к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев. Но за решётку её не отправили, назначили испытательный срок на 1 год. Если за этот срок нарушений не будет, женщине не придется отбывать назначенное наказание. Приговор уже вступил в законную силу, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.