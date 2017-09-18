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В Минске осуждена воспитательница яслей-сада, которая похищала вещи детей

  • 18 сентября 2017, 12:48
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В Минске осуждена воспитательница одного из яслей-сада, которая похищала вещи детей. 21-летняя женщина делала это во время дневного сна детей. Украденные золотые украшения она сдавала в ломбард. Дети смогли объяснить психологу и следователю, кто именно украл их вещи и как в тот момент была одета воспитательница.

Женщина во всём призналась и компенсировала нанесённый ущерб. Суд Партизанского района столицы учёл, что ранее она не имела проблем с законом. Воспитательницу признали виновной в краже и приговорили к лишению свободы на 1 год и 6 месяцев. Но за решётку её не отправили, назначили испытательный срок на 1 год. Если за этот срок нарушений не будет, женщине не придется отбывать назначенное наказание. Приговор уже вступил в законную силу, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.


Еврорадио

Места: Минск (5350)

Метки: Криминал (8497)

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