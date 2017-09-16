Российские войска в Беларуси живут автономно: со своим хлебом и телеканалами

Как сообщает сайт Министерства обороны России, подразделения Вооруженных Cил РФ, принимающие участие в учениях «Запад-2017», на территории полигонов «Борисовский» и «Осиповичский» в Республике Беларусь, «оборудовали современные полевые городки, обеспечивающие комфортное проживание личного состава в полевых условиях с сохранением всех элементов жизнеобеспечения, имеющихся в пунктах постоянной дислокации».

Солдаты живут в современных армейских палатках М-30 и М-10. Полевые городки оборудованы бытовыми комнатами, современными душевыми и парикмахерскими. В комнатах досуга личного состава есть спутниковые антенны, обеспечивающие трансляцию российских телеканалов.

Всего россияне поставили на полигонах «Борисовский» и «Осиповичский» около 100 палаток.

Для организации питания военнослужащих на территориях полигонов развернуты полевых пункты питания, оборудованные современными полевыми кухнями, а также хлебозаводы и хлебопекарные блоки, сообщает сайт.