Пропитанные психотропом ЛСД марки заказал по почте юный брестчанин

При проведении таможенного контроля международного почтового отправления, следовавшего из Нидерландов в адрес жителя Бреста, сотрудники таможни «Минск-2» в национальном аэропорту Минск обнаружили марки, пропитанные наркотическим веществом ЛСД.

Как сообщает minsk2.customs.gov.by, по факту контрабандного перемещения наркотика были проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Установлен получатель отправления — 16-летний брестчанин, оформивший покупку через сеть международной интернет-торговли.

В посылке помещался так называемый «бутерброд» — между несколькими открытками была спрятана бумажка с десятью «наркотическими» марками. Возбуждено головное дело, ведется проверка.

Помимо факта контрабандной пересылки психотропа сотрудники таможни выявили в течении только одной недели семь попыток перевозки медицинских препаратов (более 550 таблеток), содержащих психотропные вещества, а также три попытки перевозки холодного оружия.