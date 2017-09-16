Артогонь, ударные вертолеты, РСЗО: видео с учений «Запад-2017»

В минувший четверг на девяти полигонах в России и Беларуси стартовали крупные стратегические маневры. Согласно официальной информации, в учениях принимают участие около 7200 военнослужащих белорусской армии и 5500 военнослужащих ВС РФ. Всего в маневрах планируется задействовать 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, 10 боевых кораблей, а также около 70 единиц авиации.

По легенде на учениях будет отрабатываться конфликт между «северными» (Беларусь и Россия) и «западными» (коалиция трех вымышленных государств — Вейшнории, Весбарии и Лубении). Сценарий гласит, что «западные» хотят захватить часть Беларуси и организовать там новое государство Вейшнория, чтобы в дальнейшем занять всю территорию страны. В свою очередь, «северные» должны противостоять планам захватчиков.

В минутное видео вошли кадры с десантированием солдат и техники ВДВ России на белорусские полигоны, ураганный огонь ствольной артиллерии и систем залпового огня «Град», применение установок разминирования УР-77 и переносных зенитных комплексов «Верба», а также атака ударных вертолетов.