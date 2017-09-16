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Уже в следующем году белорусы будут полностью оплачивать коммунальные услуги

  • 16 сентября 2017, 12:12
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В первом полугодии 2018 года население Беларуси будет полностью оплачивать основные жилищно-коммунальные услуги, кроме теплоснабжения.

Тарифы на теплоснабжение будут повышаться постепенно в зависимости от доходов белорусов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. По его словам, «с повышением оплаты должно повысится и качество услуг». Поэтому коммунальщикам придется усовершенствовать свою работу «по многим направлениям», информирует БелТА.


Еврорадио
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