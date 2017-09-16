В МВД рассказали, через какое время правоохранители должны прибыть на место преступления

После сообщения о преступлении в оперативно-дежурную службу правоохранители должны прибыть на место преступления не позднее чем через десять минут, если речь идет об административном правонарушении — то не позже чем через 25 минут после вызова. Об изменениях в организации работы по реагированию на поступающие в органы внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях рассказал начальник УОДС МОБ МВД полковник милиции Алексей Головач.
В населенных пунктах, где есть органы внутренних дел, наряд или следственно-оперативная группа в качестве первого наряда обязаны прибывать на место преступления не позднее чем через десять минут после сообщения о произошедшем в оперативно-дежурную службу. Время прибытия правоохранителей больше не зависит от того, насколько давно совершено преступление (более или менее часа назад) и какие сведения есть о причастном к нему лице.
На десять минут увеличился срок прибытия милиционеров к местам административных правонарушений. На такие вызовы наряд приедет не позже чем через 25 минут, как и по поводу информации об иных происшествиях, требующих вмешательства сотрудников органов внутренних дел.
В течение 40 минут должен прибыть наряд ГАИ к местам ДТП при условии отсутствия пострадавших.
«Ранее подобные факты не выделялись в отдельную категорию, поэтому из-за большой загруженности дорожной милиции через 15 минут в качестве первого наряда для разбирательства могли приехать сотрудники подразделений, далеких от служебной специфики Госавтоинспекции. Такой подход не был достаточно эффективным, и его решено было изменить», — рассказал полковник.
Кроме того, сократились сроки прибытия следственно-оперативных групп к местам преступлений в сельской местности и населенных пунктах, где не дислоцируются органы внутренних дел.
«Ранее стражи порядка имели право приехать не позже чем через два часа, если с момента совершения преступления до поступления информации о нем в оперативно-дежурную службу прошло больше часа либо о подозреваемом ничего не известно. Теперь время прибытия зависит исключительно от дистанции, которую предстоит преодолеть милиционерам. Если пункт назначения расположен в пределах 30 км, то у правоохранителей есть максимум один час. В случае совершения преступления на расстоянии более 30 км от органа внутренних дел срок прибытия не превысит полутора часов», — сообщили в МВД.
При административных правонарушениях после обращения в оперативно-дежурную службу правоохранители приедут не позже чем через полтора часа на вызовы в пределах 30 км и в течение двух часов доберутся в места, расположенные дальше этого расстояния.
Изменения коснулись и ряда других вопросов.
- Теперь при отсутствии сведений о месте происшествия либо невозможности его определения наряд будет направляться к месту нахождения обратившегося гражданина.
- Еще одно нововведение касается сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на границе территорий, которые обслуживают разные органы внутренних дел. При невозможности точно установить, в чьей зоне ответственности находится местность, наряд или следственно-оперативную группу отправляет тот ОВД, который первоначально принял информацию о случившемся.
- Запрещено направлять одного милиционера по месту жительства владеющих огнестрельным оружием граждан, а также при наличии предварительной информации о том, что сотрудникам может быть оказано неповиновение или сопротивление.
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