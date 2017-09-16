Фотофакт: Коля Лукашенко перерос братьев и почти сравнялся по росту с отцом

Младший сын Александра Лукашенко — Николай продолжает стремиться ввысь.

Уже неоднократно обращалось внимание на то, что он гораздо выше своих одноклассников и партнеров по хоккейной команде «Грифоны».





И вот «взята» новая планка младшенький обогнал по росту своих старших братьев — Виктора и Дмитрия и почти сравнялся с отцом.

Это отлично видно на фото, опубликованном пресс-службой главы государства с приема в честь 20-летия образования хоккейной команды президента.



