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Фотофакт: Коля Лукашенко перерос братьев и почти сравнялся по росту с отцом

  • 16 сентября 2017, 11:58
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Младший сын Александра Лукашенко — Николай продолжает стремиться ввысь.

Уже неоднократно обращалось внимание на то, что он гораздо выше своих одноклассников и партнеров по хоккейной команде «Грифоны».


И вот «взята» новая планка младшенький обогнал по росту своих старших братьев — Виктора и Дмитрия и почти сравнялся с отцом.

Это отлично видно на фото, опубликованном пресс-службой главы государства с приема в честь 20-летия образования хоккейной команды президента.



Naviny.by
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Метки: Политика (13090)

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