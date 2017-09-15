В Беларуси изменились сроки реагирования на заявления и сообщения о преступлениях

В Беларуси изменились сроки реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БелТА.

В начале сентября произошли некоторые изменения в организации работы по реагированию на поступающие в органы внутренних дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях, а также информацию о происшествиях.

Теперь в населенных пунктах, где дислоцируются органы внутренних дел, наряд или следственно-оперативная группа обязаны прибывать на место преступления не позднее чем через десять минут после сообщения в оперативно-дежурную службу. Время прибытия правоохранителей больше не зависит от того, насколько давно совершено преступление (более или менее часа назад) и какие сведения есть о причастном к нему лице.

Вместе с тем на десять минут увеличился срок прибытия милиционеров к местам административных правонарушений. На такие вызовы наряд приедет не позже чем через 25 минут, как и по поводу информации об иных происшествиях, требующих вмешательства сотрудников органов внутренних дел.

Также закрепляется срок в 40 минут на прибытие наряда ГАИ к местам ДТП при условии отсутствия пострадавших. Ранее подобные факты не выделялись в отдельную категорию. Поэтому из-за большой загруженности дорожной милиции через 15 минут в качестве первого наряда для разбирательства могли приехать сотрудники подразделений, далеких от служебной специфики Госавтоинспекции. Такой подход не был достаточно эффективным, его решено было изменить.

Кроме того, сократились сроки прибытия следственно-оперативных групп к местам преступлений в сельской местности и населенных пунктах, где не дислоцируются органы внутренних дел. Ранее стражи порядка имели право приехать не позже чем через два часа, если с момента совершения преступления до поступления информации о нем в оперативно-дежурную службу прошло больше часа либо о подозреваемом ничего неизвестно. Теперь время прибытия зависит исключительно от дистанции, которую предстоит преодолеть милиционерам. Если пункт назначения расположен в пределах 30 км, то у правоохранителей есть максимум один час. В случае совершения преступления на расстоянии более 30 км от органа внутренних дел срок прибытия не превысит полутора часов.

Отдаленность населенного пункта также влияет на время прибытия нарядов по поводу административных правонарушений и с целью проверки информации об иных происшествиях, требующих вмешательства милиции. После обращения в оперативно-дежурную службу правоохранители приедут не позже чем через полтора часа на вызовы в пределах 30 км и в течение двух часов доберутся в места, расположенные дальше этого расстояния.

Изменения коснулись и других вопросов. К примеру, теперь при отсутствии сведений о месте происшествия либо невозможности его определения наряд будет направляться к месту нахождения обратившегося гражданина. Еще одно нововведение касается сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на границе территорий, которые обслуживают разные органы внутренних дел. При невозможности точно установить, в чьей зоне ответственности находится местность, наряд или следственно-оперативную группу отправляет тот ОВД, который первоначально принял информацию о случившемся. Кроме того, запрещено направлять одного милиционера по месту жительства владеющих огнестрельным оружием граждан, а также при наличии предварительной информации о том, что сотрудникам может быть оказано неповиновение или сопротивление.