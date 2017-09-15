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У несовершеннолетнего слонимца, убившего деда и бабку, проблемы с психикой

  • 15 сентября 2017, 14:59
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Управление Следственного комитета по Гродненской области завершило расследование уголовного дела по факту убийства двух пенсионеров в Слониме.

Как мы рассказывали ранее, двойное убийство произошло 30 апреля. Погибшие — 64-летний скульптор Леонид Богдан и его 61-летняя жена. Подозреваемым в их убийстве следователи назвали 16-летнего внука.

В ходе следствия правоохранители провели допросы родственников, соседей и одноклассников подростка, исследовали следы и предметы, обнаруженные и изъятые с места преступления. Был проведён ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и криминалистических. Собраны материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего.

Орудиями убийства следователи признали нож, совок и топор, которыми парень несколько раз ударил бабушку и дедушку. Кроме того, он избивал погибших ногами и руками. От этих ударов они и умерли.

Мотивом преступления, по версии следствия, стали неприязненные отношения между обвиняемым и его бабушкой с дедушкой, которые занимались воспитанием внука. Перед убийством между ними был конфликт, основанный на длительном непонимании друг друга.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого определённые проблемы с психикой. Но при этом он может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и управлять ими. Поэтому он должен нести ответственность на общих основаниях.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.


Еврорадио
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