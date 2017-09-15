БЖД на 20% снижает стоимость проезда пассажиров в сообщении с Россией

Белорусская железная дорога совместно с ОАО «Российские железные дороги» предлагает в сентябре и октябре сезонное снижение стоимости проезда на поезда, следующие в сообщении с Российской Федерацией, сообщила пресс-служба БЖД.

С 18 сентября по отношению к августу этого года снижение составит около 20%.

К примеру, стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда № 26 Минск — Москва снизится на 32 рубля и составит 136,81 рубля, в плацкартном вагоне — на 17 рублей и составит 75,32 рубля.

Кроме того, сохраняются скидки: до 15% — в зависимости от сроков приобретения проездных документов для купейных вагонов и вагонов СВ; 10% — при проезде пассажира на боковых местах в плацкартном вагоне; 10% — скидка при одновременном оформлении проездных документов «туда и обратно» при проезде в вагонах СВ и купейных вагонах отдельных поездов.

При проезде организованных групп пассажиров сохраняются скидки до 30% общей стоимости проезда при приобретении группового билета в зависимости от количества пассажиров в группе.