Всемирно известный путешественник Федор Конюхов учится на пилота в Минске, чтобы облететь вокруг света

Федор Конюхов учится на пилота в частной школе в Беларуси. Знаменитый путешественник хочет получить пилотское свидетельство, чтобы облететь вокруг света на самолете на солнечных батареях. Сын путешественника рассказал TUT.BY, почему россиянам сегодня проще стать пилотом в Беларуси, чем в России.





Федор Конюхов приехал в Беларусь несколько дней назад, а сегодня уже уезжает. На занятиях пока — теория, но график напряженный. С TUT.BY пообщался сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

— Федор собирается совершить одиночный кругосветный полет на самолете, оборудованном солнечными батареями. В истории человечества был всего один подобный полет — Бертран Пиккар (швейцарский воздухоплаватель. — Прим. TUT.BY) облетел вокруг света в прошлом году. Пиккар совершил 16 остановок, летел в северном полушарии. Этот полет вдохновил нас: собираемся построить самолет на солнечных батареях и лететь вокруг света без остановок. Рассчитываем сделать это в южном полушарии, пролететь из Австралии в Австралию, примерно за 5−6 дней, в ноябре-декабре 2020 года.

Получить пилотское свидетельство в России сегодня непросто.

— К сожалению, в России сейчас сложности с программами, по которым готовят частные школы, — объясняет Оскар Конюхов. — Росавиация не продлевает им лицензии. Человек учится, а потом не может получить пилотское, потому что государство не признает конкретную школу. Выход — идти в два государственных учреждения. Но там обучение длится 2,5 года, а для командира воздушного судна нужно еще и профессиональное высшее образование.

Выбирая школу, Конюхов рассматривал варианты в Беларуси, Евросоюзе, Прибалтике, Испании.

— Все очень рекомендовали нам Беларусь, репутация у вас хорошая. Гостеприимная страна, разумные цены, наши соседи, общий язык, безвизовое пространство. Думаю, что сейчас спрос у россиян на пилотские свидетельства в Беларуси будет только расти, — считает Оскар Конюхов.





Путешественник выбрал частную школу Diamond, под Минском. Подготовка займет около шести месяцев.

— Сейчас он проходит теорию, будет приезжать еще в октябре, в ноябре, позже будут тренажер, а уже потом — практические полеты.

В Беларуси в частной школе обучение на частного пилота обойдется примерно в 11 тысяч евро, в Европе стоимость соотносима. В России в частных школах цены примерно такие же, но есть риск не получить свидетельство, отучившись.

— А в государственных школах в России обучение дороже в несколько раз: около 150 тысяч долларов. Где частные пилоты найдут такие деньги? — задается вопросом собеседник.

На днях президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский разместил на Facebook фотографию, на которой в компании Федора Конюхова находится в Белорусской академии авиации.

— Да, они посетили академию. Так как пилотское свидетельство будет государственного образца, уже сейчас в авиационной академии нужно оформлять документы, — рассказывает Оскар Конюхов.

Вместе с Федором Конюховым отправились учиться в Беларусь и тот самый Сергей Рябчинский, а также еще один россиянин — Андрей Смирнов.

— Андрей — наш товарищ, есть свой самолет, Cessna, свой планер. Он не может получить в России пилотское свидетельство, поэтому тоже будет учиться в Беларуси. Почему поехали компанией? Веселее.

Самолет, на котором Конюхова будут обучать пилотированию — Diamond DA40. Он позволяет летать ночью, по приборам.

— Помимо удостоверения частного пилота, Федор будет получать еще и рейтинг ночного полета и полета по приборам, ведь вокруг света придется лететь еще и ночью.

Сын путешественника рассказал, что мечта освоить небо у отца давно, не одно десятилетие. Раньше осваивал море, а в 2016 году облетел вокруг света на воздушном шаре.

— Он готовился к этому пару лет. Учился на курсах в России — тогда у нас вся эта система еще работала. Но того пилотского недостаточно, чтобы сесть на легкомоторный самолет. У Федора есть три года, чтобы научиться, получить свидетельство и набрать необходимое количество часов.





Собеседник рассказал: оказывается, Федор Конюхов уже учился в Беларуси, еще в советское время — в ПТУ № 15, в Бобруйске. Там он получил свою первую специальность, резчик-инкрустатор.