Всемирно известный путешественник Федор Конюхов учится на пилота в Минске, чтобы облететь вокруг света

Федор Конюхов учится
на пилота в частной школе в Беларуси. Знаменитый путешественник хочет
получить пилотское свидетельство, чтобы облететь вокруг света
на самолете на солнечных батареях. Сын путешественника рассказал TUT.BY,
почему россиянам сегодня проще стать пилотом в Беларуси, чем в России.
Федор Конюхов приехал в Беларусь несколько дней назад, а сегодня уже
уезжает. На занятиях пока — теория, но график напряженный. С TUT.BY
пообщался сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар
Конюхов.
— Федор собирается совершить одиночный кругосветный полет
на самолете, оборудованном солнечными батареями. В истории человечества
был всего один подобный полет — Бертран Пиккар (швейцарский
воздухоплаватель. — Прим. TUT.BY) облетел вокруг света в прошлом году.
Пиккар совершил 16 остановок, летел в северном полушарии. Этот полет
вдохновил нас: собираемся построить самолет на солнечных батареях
и лететь вокруг света без остановок. Рассчитываем сделать это в южном
полушарии, пролететь из Австралии в Австралию, примерно за 5−6 дней,
в ноябре-декабре 2020 года.
Получить пилотское свидетельство в России сегодня непросто.
— К сожалению, в России сейчас сложности с программами, по которым
готовят частные школы, — объясняет Оскар Конюхов. — Росавиация
не продлевает им лицензии. Человек учится, а потом не может получить
пилотское, потому что государство не признает конкретную школу. Выход —
идти в два государственных учреждения. Но там обучение длится 2,5 года,
а для командира воздушного судна нужно еще и профессиональное высшее
образование.
Выбирая школу, Конюхов рассматривал варианты в Беларуси, Евросоюзе, Прибалтике, Испании.
— Все очень рекомендовали нам Беларусь, репутация у вас хорошая.
Гостеприимная страна, разумные цены, наши соседи, общий язык, безвизовое
пространство. Думаю, что сейчас спрос у россиян на пилотские
свидетельства в Беларуси будет только расти, — считает Оскар Конюхов.
Путешественник выбрал частную школу Diamond, под Минском. Подготовка займет около шести месяцев.
— Сейчас он проходит теорию, будет приезжать еще в октябре, в ноябре, позже будут тренажер, а уже потом — практические полеты.
В Беларуси в частной школе обучение на частного пилота обойдется
примерно в 11 тысяч евро, в Европе стоимость соотносима. В России
в частных школах цены примерно такие же, но есть риск не получить
свидетельство, отучившись.
— А в государственных школах в России обучение дороже в несколько
раз: около 150 тысяч долларов. Где частные пилоты найдут такие деньги?
— задается вопросом собеседник.
На днях президент Федерации планерного спорта России Сергей
Рябчинский разместил на Facebook фотографию, на которой в компании
Федора Конюхова находится в Белорусской академии авиации.
— Да, они посетили академию. Так как пилотское свидетельство будет
государственного образца, уже сейчас в авиационной академии нужно
оформлять документы, — рассказывает Оскар Конюхов.
Вместе с Федором Конюховым отправились учиться в Беларусь и тот самый
Сергей Рябчинский, а также еще один россиянин — Андрей Смирнов.
— Андрей — наш товарищ, есть свой самолет, Cessna, свой планер.
Он не может получить в России пилотское свидетельство, поэтому тоже
будет учиться в Беларуси. Почему поехали компанией? Веселее.
Самолет, на котором Конюхова будут обучать пилотированию — Diamond DA40. Он позволяет летать ночью, по приборам.
— Помимо удостоверения частного пилота, Федор будет получать еще
и рейтинг ночного полета и полета по приборам, ведь вокруг света
придется лететь еще и ночью.
Сын путешественника рассказал, что мечта освоить небо у отца давно,
не одно десятилетие. Раньше осваивал море, а в 2016 году облетел вокруг
света на воздушном шаре.
— Он готовился к этому пару лет. Учился на курсах в России — тогда
у нас вся эта система еще работала. Но того пилотского недостаточно,
чтобы сесть на легкомоторный самолет. У Федора есть три года, чтобы
научиться, получить свидетельство и набрать необходимое количество
часов.
Собеседник рассказал: оказывается, Федор Конюхов уже учился
в Беларуси, еще в советское время — в ПТУ № 15, в Бобруйске. Там
он получил свою первую специальность, резчик-инкрустатор.
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