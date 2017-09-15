Лукашенко: сегодня мы — начальники, а завтра — простые люди

«Все мы сегодня начальники, а завтра — простые люди. Сто процентов — от вас до президента — все мы когда-то будем простыми людьми. Надо понимать и уважать людей, с которыми мы работаем», — заявил Александр Лукашенко, назначая 14 сентября новых руководителей районов.

«Но дисциплина и спрос, — продолжил он, — это вопрос номер один. Потому что этого у нас в стране как раз не хватает».

По словам Лукашенко, которые приводит пресс-служба президента, требования к руководителям исполкомов районного уровня постоянно возрастают, и одновременно с этим они получают все более широкие права. Пример тому — уборочная кампания этого года.

«Единственно, по-народному скажу: вы не должны работать с губернаторами и с другими по принципу "он начальник, а вы дурак". Этого быть не должно. Вы фактически люди, назначаемые президентом. Никто не может вас ни отстранить от должности, ни какими-то другими вопросами заниматься без разрешения президента. То есть вы имеете солидные индульгенции, солидное прикрытие со стороны президента, — заявил Лукашенко. — Но, конечно, и спрос с вас будет особый. Умейте эту возможность использовать для того, чтобы где-то возразить, высказать свое мнение, если вы видите, что надо так, а не иначе сделать».

«Вы должны быть не безмолвными исполнителями, хотя исполнительская дисциплина очень важна. Вы руководители важнейших звеньев нашего государства. От того, как будете работать вы, будет зависеть уровень дисциплины и благополучия нашего государства», — сказал официальный лидер.

Он потребовал от руководства районов в первую очередь решения социальных вопросов в части занятости, повышения уровня зарплат и обеспечения справедливого ценообразования.

14 сентября Лукашенко назначил новых руководителей восьми районов: Борисовского, Буда-Кошелевского, Кричевского, Лоевского, Октябрьского, Светлогорского, Стародорожского и Червенского.