В Беларусь идет «новый» вид гриппа. Где и за сколько можно привиться?

В новом сезоне, по данным Минздрава и прогнозу ВОЗ, будут циркулировать три штамма вируса гриппа, один из которых ранее не был широко распространен. Лучший способ профилактики гриппа — вакцинация. Где и за сколько можно привиться?

Свиной грипп снова возвращается

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения делает прогноз по штаммам гриппа, которые будут циркулировать в определенном сезоне. В сезоне-2017/2018 в Беларуси, как и во всем северном полушарии, будут преобладать два штамма вируса, аналогичные прошлогодним: A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus и B/Brisbane/60/2008-like virus (B/Victoria lineage).

Но также будет распространяться штамм, который ранее широко не циркулировал и иммунитета к которому у населения нет: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus.

Это штамм гриппа, выделенный в 2015 году в Мичигане, который подобен вирусу, вызвавшему пандемию 2009 года. Так что совсем новым его не назовешь, отметила в комментарии для Naviny.by руководитель Национального центра по гриппу Наталия Грибкова.

Пандемический штамм вируса H1N1, известный как свиной грипп, быстро распространился по всему миру и стал доминирующим в структуре заболеваемости гриппом. Такое бывает довольно редко. Пандемии, охватывающие до 30% населения земного шара, случались в 1918, 1957-1958, 1968-1969, 1977-1978 и 2009 году.

Даже без пандемий ежегодно в планетарном масштабе гриппом заболевает 20-30% детей и 5-10% взрослых, а умирают от гриппа от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Экономический ущерб от ежегодных эпидемий гриппа составляет 1-6 млн долларов на 100 тысяч населения.

В мире существует несколько сотен лабораторий, которые следят за вирусами гриппа. Они выявили закономерность — почти всегда вирус, вызвавший весной подъем заболеваемости в юго-восточной Азии, в холодное время приходит в Европу.

«Вирусы постоянно развиваются, — отметила Наталия Грибкова. — Меняется их аминокислотный состав. Вирус A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus встречается теперь наиболее часто, поэтому в вакцине в этом году поменяли штамм».

Прививки подорожали

В 2017 году запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40% населения страны, то есть более 3,8 млн человек, и до 75% населения из групп риска.

Для бесплатной вакцинации против гриппа уже третий год подряд будет использоваться вакцина «Гриппол плюс» российского производства.

Бесплатно прививки делают детям, студентам, людям с хроническими заболеваниями, пожилым, а также тем, чья работа связана с общением с большим количеством людей. Например, медикам, сотрудникам МЧС.

Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Бесплатная вакцина уже есть, платные обещают поставить на днях.

В Городском центре вакцинопрофилактики вакцинация «Грипполом плюс» обойдется в 12 рублей, а голландским «Инфлюваком» — в 15 рублей.

«Инфлюваком» уже прививают в коммерческих центрах, что стоит от 20 до 22 рублей. В некоторых коммерческих центрах есть французский «Ваксигрип» — около 21 рубля. Везде в цену входит осмотр врача перед прививкой.

Прививки подорожали. Год назад в коммерческих медцентрах «Ваксигрип» предлагали по 15-20 рублей, а в поликлиниках — «Гриппол плюс» за 9,39 рубля.

Считается, что вакцинация против гриппа защищает и от некоторых других острых респираторных инфекций. Ответ на прививку формируется от двух недель до месяца, а иммунитет сохраняется от шести месяцев до года.

Как выбирать вакцину от гриппа?

Все вакцины инактивированные, то есть живого вируса гриппа не содержат. Все имеют в своем составе актуальные штаммы вирусов. Все зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Беларуси. Все признаны высокоэффективными и безопасными.

Однако разница есть.

Расщепленные (сплит) вакцины, например, «Ваксигрип», содержат поверхностные антигены вируса гриппа и дополнительные примеси РНК и белков внутренней части вируса. Такие вакцины появились на десять лет позже субъединичных («Гриппол плюс», «Инфлювак».), которые содержат только основной набор антигенов вируса без посторонних примесей. «Гриппол плюс» содержит иммуномодулятор, повышающий иммуногенность вакцины.