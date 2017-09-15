«Запад-2017»: бомбардировщик выкатился за пределы полосы и получил повреждения

Дальний бомбардировщик Ту-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Калужской области (РФ), в результате инцидента самолет не получил повреждений, никто не пострадал. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в экстренных службах области, передает РБК.
«Инцидент произошел на авиабазе вблизи населенного пункта Шайковка. Военный самолет Ту-22 выкатился одной из стоек за пределы взлетно-посадочной полосы, однако аварии удалось избежать. Самолет не поврежден, экипаж не пострадал», — сообщил агентству источник.
По данным телеканала РЕН-ТВ, Ту-22 выкатился со взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Шайковке Кировского района Калужской области, после чего у него подломились стойки шасси, в результате чего самолет лег на брюхо. Телеканал отмечает, что бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит дальнейшей эксплуатации.
Бомбардировщики Ту-22М3 авиабазы в Шайковке принимают участие в военных учениях России и Беларуси «Запад-2017», которые стартовали 14 сентября.
В июне 2015 года стратегический бомбардировщик Ту-95 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Украинка» в Приамурье. Инцидент произошел в ходе плановых учебных полетов. В результате аварии пять членов экипажа были ранены и доставлены в больницу. В Министерстве обороны сообщали, что на борту самолета отсутствовал боекомплект. Причиной аварии стало возгорание одного из двигателей бомбардировщика.
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