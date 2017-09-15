В Глубоком из-за учений «Запад-2017» ввели комендантский час
- 15 сентября 2017, 09:58
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Места: Глубокое (36)
Метки: Происшествия (10828), Политика (13088)
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