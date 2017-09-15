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В Глубоком из-за учений «Запад-2017» ввели комендантский час

  • 15 сентября 2017, 09:58
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В связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках учений «Запад—2017» в Глубоком с 14 по 20 сентября, с 22.00 до 6.00, вводится комендантский час, сообщает БелаПАН со ссылкой на райисполком.

«В соответствии с законом Республики Беларусь "О военном положении" во время комендантского часа запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность», — говорится в сообщении.


Naviny.by
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