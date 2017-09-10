В Полоцкой больнице умерла девочка. «Сгорела за два дня»

В редакцию TUT.BY обратились супруги Рыхленок из агрогородка Горяны Полоцкого района. Анатолий и Наталья поделились бедой — 2 августа в реанимационном отделении Полоцкой центральной городской больницы умерла их 10-летняя дочь Лиза.
Девочка, по уверению родителей, практически никогда не болела. Но 1 августа ребенок пожаловался на боль в грудной клетке. На следующий день у нее заболел живот. Лизе поставили капельницу, и она упала в обморок. Затем — реанимация. Вскоре матери и отцу сообщили, что их дочь скончалась.
«Нашего ребенка не стало за 2 дня»
— Лиза была здоровым, активным ребенком. Она даже сезонными ОРВИ редко болела. Никаких хронических заболеваний у нее не было, или же медработники их не выявили. Мы не можем понять: как так случилось, что за 2 дня нашего ребенка не стало, — горюет мама девочки, Наталья Рыхленок.
Лиза, которой в июне исполнилось 10 лет, была младшей дочкой в семье — старшая уже студентка, учится в Витебске. Наталья и Анатолий работают, держат свое хозяйство, у них свой приусадебный участок, продукты используют в основном со своего подворья.
31 июля Лиза играла и бегала с детьми, как обычно. Похвалилась родителям: «Я научилась делать "колесо"!». А на следующий день, 1 августа, девочка пожаловалась на боль в грудной клетке и тошноту. У ребенка также поднялась температура.
— Мы обратились в детскую поликлинику в Полоцке. Доктор, находившаяся на приеме, осмотрела ребенка, послушала, измерила температуру. Поставила диагноз «острый гастрит». Назначения были такие: внутримышечная инъекция противорвотного препарата (ее сделали в процедурном кабинете сразу же после визита к доктору), соблюдение диеты и питьевого режима, прием «Смекты». Никаких дополнительных обследований врач дочке не назначила и отправила нас домой, — вспоминает мама.
На следующий день, 2 августа, у девочки появились боли в области живота. Родители отвезли ее к врачу в Горянскую амбулаторию. Доктор рекомендовала осмотр хирурга. Лизу снова привезли в детскую поликлинику в Полоцк.
— Дочку осмотрели, но ей становилось все хуже и хуже: она даже не могла самостоятельно стоять. Нас отправили на анализ крови, — восстанавливает события Наталья Рыхленок. — Дочь на глазах слабела, но еще держалась. Ничего не обнаружив, но видя, что состояние ухудшается, из поликлиники нас отправили в хирургическое отделение центральной городской больницы. Сразу ребенка осмотрел хирург. Сделали рентген, УЗИ, взяли анализы.
Наталья Рыхленок акцентирует внимание на том, что медики не спросили у нее, есть ли у ребенка аллергия на какие-нибудь медикаменты: «При этом у Лизы была склонность к аллергии, в частности, на амоксициллин, но только не импортный, а белорусского производства».
«Под капельницей дочка посинела и потеряла сознание»
В палате хирургического отделения девочке поставили капельницу.
— Врачи сказали, что в капельнице был папаверин — чтобы у дочки перестал болеть животик. От внутривенного вливания ее состояние ухудшилось. Где-то треть капельницы откапала — и Лиза стала синеть и вдруг потеряла сознание. Прямо на носилках в лифте врач делал ей искусственное дыхание. Лизу увезли в реанимацию. Мы с мужем все время находились рядом, под дверями. Судя по всему, какие-то препараты дочке кололи и в реанимации. Мы слышали, как Лиза совсем ненадолго пришла в чувство, стала разговаривать. А потом вдруг крикнула: «Мне больно». Опять потеряла сознание.
Несмотря на страшное потрясение, Наталья хорошо помнит хронологию событий:
— Попали мы в больницу около пяти часов вечера, часов в шесть-полседьмого ребенку поставили капельницу. А около восьми часов вечера мы с мужем услышали последний крик своей дочки о том, что ей больно. После этого медработники нам ничего не говорили, хоть мы много раз спрашивали, как наша дочь. В первом часу ночи нам сообщили, что Лиза умерла. По словам врачей, смерть зафиксировали в 23.25.
По предварительному заключению патологоанатома, причиной смерти Лизы Рыхленок стал миокардит неуточненный (миокардит — воспаление сердечной мышцы, миокарда. — Прим. TUT.BY). Но окончательное заключение родители не получили: в больнице им сказали, что результаты они смогут узнать только через полтора−два месяца.
— Нам очень важно разобраться в том, что явилось причиной смерти нашей дочери, — вступает в разговор Анатолий Рыхленок, отец девочки. — Очень многое в этой ситуации остается непонятным. Ребенка лечили от гастрита — назначили «Смекту», диету, а умер он от сердечного заболевания. В предварительном заключении написано одно: «миокардит». А на словах нам заявили, что это вообще какой-то неизвестный науке вирус, который может быстро съесть сердце. По нашему с женой мнению, Лиза умерла от анафилактического шока.
Следователи ведут проверку
По факту смерти ребенка в Полоцкой ЦГБ проводит проверку Следственный комитет.
— Проверку СК начал 16 августа, через две недели после смерти Лизы, и поводом для нее стало наше обращение, — говорят супруги. — Еще раньше мы писали электронное обращение в Министерство здравоохранения, но его переслали на Витебский облздрав.
— 2 августа в Полоцкой ЦГБ умер ребенок. В межрайонный отдел Следственного комитета поступило заявление от родителей. Сейчас проводится проверка — в отношении врачей Полоцкой ЦГБ, детской поликлиники, Горянской амбулатории. Ведется сбор документов: какие препараты ребенку вводили, какое лечение оказывали и т.д. Свое служебное расследование назначит Минздрав. Уже проходит собственное служебное расследование в ЦГБ, — сообщила TUT.BY следователь Полоцкого межрайонного отдела СК Ольга Лысенко.
От дальнейших комментариев она воздержалась, отметив, что проверка будет длиться еще несколько месяцев и пока еще рано говорить о том, что стало причиной смерти девочки.
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