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Видеофакт: телеканал НТВ высмеял белорусского президента на уборке картофеля

  • 10 сентября 2017, 13:11
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В очередном выпуске программы «Международная пилорама», выходящей в эфир на российском телеканале НТВ, был показан сатирический сюжет про уборку картофеля на участке Александра Лукашенко.


naviny.by
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Метки: Политика (13071), Шапито (190)

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