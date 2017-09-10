«Она сейчас взорвется, уходите!» — опубликовано видео первых секунд после аварии в Минске, в которой сгорел водитель

Водитель-очевидец момента столкновения Mitsubishi со столбом, опубликовал шокирующее видео.

Видео Oleg Dziubin

По словам автора ролика, авто погибшего обогнало его на большой скорости (180-200 км/час) на перекрестке, затем машину раскрутило на дороге и она врезалась в осветительную мачту.

На видео видно, как один из сотрудников ППС, которые преследовали Mitsubishi, пытается тушить горящее авто огнетушителем. В этот момент женщина за кадром предупреждает о возможном взрыве, добавляя, что спасать уже некого.

Как сообщалось ранее, водителем Mitsubishi был 27-летний житель Толочинского района Витебской области.