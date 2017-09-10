«Она сейчас взорвется, уходите!» — опубликовано видео первых секунд после аварии в Минске, в которой сгорел водитель
- 10 сентября 2017, 08:36
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Места: Минск (5340)
Метки: Происшествия (10796), Авто (4381)
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