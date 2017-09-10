Керамин 06/09 - 12/09:
Удобная автошкола 04/09 - 10/09:

«Она сейчас взорвется, уходите!» — опубликовано видео первых секунд после аварии в Минске, в которой сгорел водитель

  • 10 сентября 2017, 08:36
  • 50
  • 0



Водитель-очевидец момента столкновения Mitsubishi со столбом, опубликовал шокирующее видео.

Видео Oleg Dziubin

По словам автора ролика, авто погибшего обогнало его на большой скорости (180-200 км/час) на перекрестке, затем машину раскрутило на дороге и она врезалась в осветительную мачту.

На видео видно, как один из сотрудников ППС, которые преследовали Mitsubishi, пытается тушить горящее авто огнетушителем. В этот момент женщина за кадром предупреждает о возможном взрыве, добавляя, что спасать уже некого.

Как сообщалось ранее, водителем Mitsubishi был 27-летний житель Толочинского района Витебской области.


gazetaby.com
KSK 04/09 - 13/09:

Места: Минск (5340)

Метки: Происшествия (10796), Авто (4381)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элесент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое