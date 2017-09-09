СМИ: Белорусский спутник может транслировать порноканалы

Белорусский спутник «Белинтерсат-1» может заниматься трансляцией порноканалов. Об этом пишет «Наша Нива» — она ссылается на ресурс, который занимается отслеживанием телеканалов на разных спутниках.

Официально через «Белинтерсат-1» транслируется только канал «Беларусь 24», но там могут проходить и различные экзотические программы — чешские и словацкие каналы, несколько каналов стран Африки, а также порнаканалы (Brazzers TV Europe, Passion XXX, Sexto Senso, Dusk TV и другие).

«Белинтерсат-1» был запущен 15 января 2016 года с китайского космодрома Сичан. Этот первый белорусский спутник связи был произведен китайскими специалистами из компании China Aerospace Science and Technology по заказу белорусской стороны из китайских и французских комплектующих.

Сам спутник является частью государственного проекта «Белинтерсат» и основой Национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси. Помимо самого спутника, в состав проекта входит Наземный комплекс управления.