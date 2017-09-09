В Минске автомобиль врезался в столб и загорелся: водитель погиб

Сегодня утром в белорусской столице произошло тяжелое ДТП с трагическими последствиями: в автомобиле «Мицубиши», который, уходя от погони ППС, врезался в осветительную опору, заживо сгорел человек.

Трагедию прокомментировал журналистам начальник отдела агитации и пропаганды Минской ГАИ Сергей Зараганик.

Как рассказал С. Зараганик, автомобиль «Мицубиши» проехал светофор на красный свет. Это заметили дежурные ППС и направились в погоню за нарушителем. Уходя от преследования, на перекрестке водитель не справился с управлением и врезался в осветительную опору.

По словам очевидцев, от удара столб развалился на части, а за считанные секунды машина заполыхала. Водитель погиб. После того как пожарные потушили огонь, было невозможно даже определить пол человека, который находился в машине.

В дальнейшем милиции удалось установить личность погибшего водителя. Погиб 28-летний житель столицы.