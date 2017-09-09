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Пружанский священник взял из ящика для пожертвований 5 000 российских рублей и попытался обменять, а они оказались фальшивыми

  • 09 сентября 2017, 13:44
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В Пружанах при попытке обмена фальшивой банкноты задержан местный священник, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Настоятель одного из православных храмов района был задержан в отделении банка. К обмену он предъявил купюру достоинством 5 тыс. российских рублей. Согласно заключению эксперта, банкнота изготовлена не предприятием, осуществляющим выпуск денежных билетов Банка России. Священник пояснил, что купюру взял из ящика для пожертвований, оставленных прихожанами в храме. О том, что она поддельная, он не знал.

По данному факту 8 сентября Пружанский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).


БелТА
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Места: Пружаны (31)

Метки: Криминал (8470)

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