Пружанский священник взял из ящика для пожертвований 5 000 российских рублей и попытался обменять, а они оказались фальшивыми

В Пружанах при попытке обмена фальшивой банкноты задержан местный священник, сообщил БелТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Настоятель одного из православных храмов района был задержан в отделении банка. К обмену он предъявил купюру достоинством 5 тыс. российских рублей. Согласно заключению эксперта, банкнота изготовлена не предприятием, осуществляющим выпуск денежных билетов Банка России. Священник пояснил, что купюру взял из ящика для пожертвований, оставленных прихожанами в храме. О том, что она поддельная, он не знал.

По данному факту 8 сентября Пружанский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).