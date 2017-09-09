Поисковый батальон обнаружил в лесу под Витебском доказательства расстрелов НКВД

Найденные в массовых захоронениях в урочище у деревень Хайсы и Дреколье Витебского района гильзы, монеты, пуговицы, обувь, личные предметы, а также характер ран в черепах и способ захоронения являются косвенными доказательствами массовых репрессий на территории Беларуси в 1937-1938 годах.

К такому заключению пришел Институт истории Национальной академии наук Беларуси, изучив находки, сделанные 52 отдельным специализированным поисковым батальоном во время полевых поисковых работ в лесном массиве у деревни Хайсы, — об этом председателю областного совета Партии БНФ Константину Смоликову в ответ на его обращение сообщил председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев.





В тоже время дополнительные и неоспоримые доказательства могут быть получены с помощью ряда специальных следственных мероприятий и экспертиз, которые должны провести компетентные органы, считает господин Терентьев. Также направлены запросы в Национальный архив Республики Беларусь и управление Комитета государственной безопасности по Витебской области.





По итогам поисковых и архивно-исследовательских работ должны рассмотреть вопрос об придании месту массового захоронения под Хайсами статуса историко-мемориального места захоронения. Кроме того сейчас в Витебске ведутся работы по созданию областного перечня историко-мемориальных мест захоронения, куда могут включить этот объект.

В своем ответе председатель облсовета подчеркивает, что массовые репрессии времен сталинизма официально осуждены белорусским государством, а также обществом. В тоже время он сообщает вопрос о установке памятного знака жертвам этих репрессий требует доработки в плане определения места размещения и источников финансирования.





Напомним, что ямы с костными человеческими останками, имеющими пулевые отверстия, были обнаружены под Витебском у автодороги Р-115 в лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы Витебского района осенью 2014 года. По свидетельствам старожилов из этих деревень до войны в лесу проводили расстрелы органы НКВД.





Однако, останки 172 человек, извлеченные 52-м отдельным специализированным батальоном из ям в этом лесу год назад были перезахоронены в Лосвидо как жертвы Второй мировой войны.