Поисковый батальон обнаружил в лесу под Витебском доказательства расстрелов НКВД

Найденные в массовых захоронениях в урочище у деревень Хайсы
и Дреколье Витебского района гильзы, монеты, пуговицы, обувь, личные
предметы, а также характер ран в черепах и способ захоронения являются
косвенными доказательствами массовых репрессий на территории Беларуси
в 1937-1938 годах.
К такому заключению пришел Институт истории Национальной академии
наук Беларуси, изучив находки, сделанные 52 отдельным специализированным
поисковым батальоном во время полевых поисковых работ в лесном массиве
у деревни Хайсы, — об этом председателю областного совета Партии БНФ
Константину Смоликову в ответ на его обращение сообщил председатель
Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев.
В тоже время дополнительные и неоспоримые доказательства могут быть
получены с помощью ряда специальных следственных мероприятий
и экспертиз, которые должны провести компетентные органы, считает
господин Терентьев. Также направлены запросы в Национальный архив
Республики Беларусь и управление Комитета государственной безопасности
по Витебской области.
По итогам поисковых и архивно-исследовательских работ должны
рассмотреть вопрос об придании месту массового захоронения под Хайсами
статуса историко-мемориального места захоронения. Кроме того сейчас
в Витебске ведутся работы по созданию областного перечня
историко-мемориальных мест захоронения, куда могут включить этот объект.
В своем ответе председатель облсовета подчеркивает, что массовые
репрессии времен сталинизма официально осуждены белорусским
государством, а также обществом. В тоже время он сообщает вопрос
о установке памятного знака жертвам этих репрессий требует доработки
в плане определения места размещения и источников финансирования.
Напомним, что ямы с костными человеческими останками, имеющими
пулевые отверстия, были обнаружены под Витебском у автодороги Р-115 в
лесном массиве рядом с деревнями Дреколье и Хайсы Витебского района
осенью 2014 года. По свидетельствам старожилов из этих деревень до войны
в лесу проводили расстрелы органы НКВД.
Однако, останки 172 человек, извлеченные 52-м отдельным
специализированным батальоном из ям в этом лесу год назад были
перезахоронены в Лосвидо как жертвы Второй мировой войны.
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