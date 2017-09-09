За время реконструкции стадиона «Динамо» в мире с нуля возвели 9 современных арен мощностью более 20 000 мест

Какие арены построили в мире, пока минский стадион «Динамо» простаивал, закрытый на реконструкцию с 2012 года. Только навскидку таких объектов оказалось девять.

Этим вопросом задалось «Еврорадио».

Через месяц исполняется 5 лет, как в центре Минска идет большая пыльная стройка — реконструкция стадиона «Динамо». Чиновники меняли подрядчиков, как перчатки. За дело брались венгры — им отказали. Немцам заплатили за проект — но стройка показалась слишком дорогой. Объектом интересовалась компания «Трайпл» Юрия Чижа... Сроки переносились чуть ли не каждый месяц. Доходило даже до 2019 года!

В чем магия «Динамо»? Неужели на то, чтобы построить годный стадион, действительно нужно пять лет?

Здесь только малое количество от всех стадионов, построенных в мире с 2012 года. Как их корректно сравнить между собой? Давайте подсчитаем, сколько «стоит» одно зрительское место на каждом из стадионов. А заодно — с какой скоростью на трибунах появлялись бы места, если распределить их поровну на каждый день стройки.

Для «Динамо» (при бюджете в $130 млн, вместительности в 20 тысяч зрителей и условии, что стадион сдадут в декабре 2017-го) эти показатели будут равны $6500 за одно место и 11 мест/день. Забегая вперед, не самый худший результат по цене, особенно если смотреть на восток. Но по темпам строительства — провал.

Ранее была озвучена информация, что стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составляет 200 миллионов долларов.



































