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За время реконструкции стадиона «Динамо» в мире с нуля возвели 9 современных арен мощностью более 20 000 мест

  • 09 сентября 2017, 11:13
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Какие арены построили в мире, пока минский стадион «Динамо» простаивал, закрытый на реконструкцию с 2012 года. Только навскидку таких объектов оказалось девять.

Этим вопросом задалось «Еврорадио».

Через месяц исполняется 5 лет, как в центре Минска идет большая пыльная стройка — реконструкция стадиона «Динамо». Чиновники меняли подрядчиков, как перчатки. За дело брались венгры — им отказали. Немцам заплатили за проект — но стройка показалась слишком дорогой. Объектом интересовалась компания «Трайпл» Юрия Чижа... Сроки переносились чуть ли не каждый месяц. Доходило даже до 2019 года!

В чем магия «Динамо»? Неужели на то, чтобы построить годный стадион, действительно нужно пять лет?

Здесь только малое количество от всех стадионов, построенных в мире с 2012 года. Как их корректно сравнить между собой? Давайте подсчитаем, сколько «стоит» одно зрительское место на каждом из стадионов. А заодно — с какой скоростью на трибунах появлялись бы места, если распределить их поровну на каждый день стройки.

Для «Динамо» (при бюджете в $130 млн, вместительности в 20 тысяч зрителей и условии, что стадион сдадут в декабре 2017-го) эти показатели будут равны $6500 за одно место и 11 мест/день. Забегая вперед, не самый худший результат по цене, особенно если смотреть на восток. Но по темпам строительства — провал.

Ранее была озвучена информация, что стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составляет 200 миллионов долларов.

«Альянц Ривьера» в Ницце: 2 года и 2 месяца 35 000 зрителей, 6877 евро за место, 44 места/день

«Казань-Арена» (Россия): 3 года 45 000 зрителей, 10000 долларов за место, 41 место/день

«Амазония» (Бразилия): 3 года 42 000 зрителей, 4642 долларов за место, 39 мест/день

«Гроупама-Арена» (Венгрия): 1 год и 3 месяца 23 700 зрителей, 1818 евро за место, 48 мест/день

«Конья» (Турция): 2 года 42 000 зрителей, 1023 долларов за место, 57 мест в день

«Матмют Атлантик» (Франция): 2 года 42 000 зрителей, 3989 евро за место, 57 мест в день

«Кампеон-дель-Сигла» (Уругвай): 2 года 4 месяца 40 000 зрителей, 1095 долларов за место, 42 места/день

Стадион ФК «Краснодар» (Россия): 3 года 5 месяцев 34 000 зрителей, 9411 долларов за место, 26 мест/день

«Ванда Метрополитана» (Испания) 6 лет 67 000 зрителей, 3582 евро за место, 30 мест в день


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