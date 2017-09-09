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Страшная авария под Дзержинском: двое погибших, четверо травмированы

  • 09 сентября 2017, 11:07
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Тяжелая авария произошла 8 сентября в Дзержинском районе — около полудня недалеко от деревни Путчино столкнулись два автомобиля Volkswagen Passat.



Как сообщает портал abw.by со ссылкой на ГАИ Минской области, в результате ДТП погибли два человека, четверо с травмами госпитализированы.

Начата проверка обстоятельств случившегося. Экспертам предстоит определить место и угол столкновения автомобилей, их техническое состояние на предмет наличия неисправностей на момент ДТП.


Naviny.by
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Места: Дзержинск (13)

Метки: Происшествия (10794), Авто (4380)

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