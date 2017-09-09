Страшная авария под Дзержинском: двое погибших, четверо травмированы

Тяжелая авария произошла 8 сентября в Дзержинском районе — около полудня недалеко от деревни Путчино столкнулись два автомобиля Volkswagen Passat.









Как сообщает портал abw.by со ссылкой на ГАИ Минской области, в результате ДТП погибли два человека, четверо с травмами госпитализированы.

Начата проверка обстоятельств случившегося. Экспертам предстоит определить место и угол столкновения автомобилей, их техническое состояние на предмет наличия неисправностей на момент ДТП.