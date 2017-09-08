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Начался суд еще над одним топ-менеджером Беларусбанка за взятку в 94 тысячи долларов

  • 08 сентября 2017, 13:14
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Сегодня, 8 сентября, суд Московского района начал рассмотрение уголовного дела бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика. Он обвиняется в получении взятки и превышении власти или служебных полномочий.

На заседании выяснилось, что Анатолий Боговик находится под стражей со 2 августа 2016 года. Свидетелем по этому делу проходит бывший генеральный директор Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев. 

В связи с тем, что в отношении Зубарева продолжается следствие (о его задержании также стало известно в августе прошлого года. — Прим. TUT.BY), а также того, что в материалах дела содержится информация, составляющая банковскую тайну, адвокат и государственный обвинитель ходатайствовали о проведении процесса в закрытом режиме.

Судья удалилась в совещательную комнату, а затем отклонила ходатайство. Процесс пройдет в открытом режиме.

Анатолий Боговик обвиняется в получении взятки в размере 94 тысяч долларов от бывшего генерального директора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева за благополучное решение вопроса по закупке банкоматов. В период 2011-2015 годов Боговик занимал руководящие должности в расчетном центре банковских пластиковых карт Беларусбанка и был исполнительным директором, а также являлся председателем конкурсной комиссии по закупке банковской и вычислительной техники для нужд Беларусбанка.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме. 

Судебный процесс возобновится 11 сентября: планируется допрос свидетелей по делу. 

О задержании Боговика стало известно в августе 2016 года. Незадолго до этого угодил под стражу тогдашний первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик. Кстати, сегодня во второй половине дня суд уже огласит приговор Господарику. 

Фото: пресс-служба Беларусбанк Фото: пресс-служба Беларусбанк

Анатолий Боговик известен тем, что активно продвигал и популяризировал безналичные расчеты. До того как в 2014 году стал исполнительным директором банка, он много лет возглавлял расчетный центр банковских пластиковых карт Беларусбанка. Анатолий Боговик — сын известного белорусского футболиста Анатолия Боговика, выступавшего в чемпионате СССР за минское «Динамо». Но из-за травмы Боговик-младший не смог продолжить спортивную карьеру. Однако своим самым большим достижением, связанным со спортом, он называл участие в эстафете олимпийского огня на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Он был горд, что оказался первым гражданином Республики Беларусь, который нес олимпийский огонь.


TUT.BY
KSK 04/09 - 13/09:

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Метки: Общество (27374), Криминал (8466)

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