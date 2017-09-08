Начался суд еще над одним топ-менеджером Беларусбанка за взятку в 94 тысячи долларов

Сегодня, 8 сентября, суд Московского района начал рассмотрение уголовного дела бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика. Он обвиняется в получении взятки и превышении власти или служебных полномочий.

На заседании выяснилось, что Анатолий Боговик находится под стражей со 2 августа 2016 года. Свидетелем по этому делу проходит бывший генеральный директор Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев.

В связи с тем, что в отношении Зубарева продолжается следствие (о его задержании также стало известно в августе прошлого года. — Прим. TUT.BY), а также того, что в материалах дела содержится информация, составляющая банковскую тайну, адвокат и государственный обвинитель ходатайствовали о проведении процесса в закрытом режиме.

Судья удалилась в совещательную комнату, а затем отклонила ходатайство. Процесс пройдет в открытом режиме.

Анатолий Боговик обвиняется в получении взятки в размере 94 тысяч долларов от бывшего генерального директора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева за благополучное решение вопроса по закупке банкоматов. В период 2011-2015 годов Боговик занимал руководящие должности в расчетном центре банковских пластиковых карт Беларусбанка и был исполнительным директором, а также являлся председателем конкурсной комиссии по закупке банковской и вычислительной техники для нужд Беларусбанка.

Обвиняемый свою вину признал в полном объеме.

Судебный процесс возобновится 11 сентября: планируется допрос свидетелей по делу.

О задержании Боговика стало известно в августе 2016 года. Незадолго до этого угодил под стражу тогдашний первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик. Кстати, сегодня во второй половине дня суд уже огласит приговор Господарику.





Анатолий Боговик известен тем, что активно продвигал и популяризировал безналичные расчеты. До того как в 2014 году стал исполнительным директором банка, он много лет возглавлял расчетный центр банковских пластиковых карт Беларусбанка. Анатолий Боговик — сын известного белорусского футболиста Анатолия Боговика, выступавшего в чемпионате СССР за минское «Динамо». Но из-за травмы Боговик-младший не смог продолжить спортивную карьеру. Однако своим самым большим достижением, связанным со спортом, он называл участие в эстафете олимпийского огня на Олимпийских играх — 2010 в Ванкувере. Он был горд, что оказался первым гражданином Республики Беларусь, который нес олимпийский огонь.