Человек в маске убил ночью девушку у одной из минских школ

Человек в маске ночью убил молодую девушку на территории одной из школ Минска. Об этом сообщили в республиканском МВД.

В 1:36 на линию 102 поступило сообщение о том, что поблизости от школы в Московском районе города Минска обнаружили труп девушки, после чего на место происшествия выехали сотрудники милиции.

Сотрудники органов установили, что вечером к двум девушкам подошел человек в маске и поговорил с одной из них — девушки были его знакомыми. После он исчез. Вернулся уже с ножом и ранил им одну из девушек. Вторая побежала за помощью в находящуюся рядом школу. В это время злоумышленник наносил ее подруге десятки ножевых ударов. Девушка скончалась.

Как оказалось, к преступлению причастен молодой человек 1995 года рождения. Еще раньше его привлекали к ответственности за распитие спиртного в общественном месте, мелкое хулиганство и уклонение от призыва.

Уже в 4:40 он был задержан по месту жительства — в одном из ближайших домов. Проводится расследование для установления мотивов и обстоятельств преступления.