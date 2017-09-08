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В Заславле рухнули сиденья со зрителями в цирке, пострадавших забрали в больницу

  • 08 сентября 2017, 09:39
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Вечером 7 сентября в Заславле в цирке-шапито Sirius обрушился ряд сидений вместе со зрителями. На место происшествия прибыли спасатели и медики, сообщают очевидцы.

По словам директора цирка, инцидент произошел в начале представления, когда зрители рассаживались на места.

«Сидения сложились, как домино. Люди стали падать, — рассказал Сергей Кахнович. — Тем, кто успел сесть, придавило ноги».

Директор уточнил, что спасатели уехали почти сразу, осмотрев место происшествия. Показ был отменен, зрителей вывели на улицу.


Очевидцы пишут в соцсетях, что пострадавших с переломами и другими травмами увезли в областную больницу. Но директор цирка говорит, что по предварительной информации серьезных травм никто не получил, пишет «Салідарнасць».

По информации СТВ, пострадали шесть человек — двое детей и четверо взрослых. Среди них одна беременная женщина, ее доставили во второй роддом города Минска. В Минскую областную больницу попали 5 человек. У всех пострадавших травмы разной степени тяжести — ушибы и переломы.


Naviny.by
KSK 08/09 - 10/08:

Места: Заславль (11)

Метки: Происшествия (10790)

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