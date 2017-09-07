Житель Любани распял соседского кота на кресте (фото, 18+)

Мужчина может избежать уголовного наказания. Он утверждает, что нашёл кота мёртвым и прибил его к кресту, чтобы досадить соседям. Хозяйка погибшего животного рассказала, что год назад этот человек убил собаку у неё на глазах.

Гелена Корбут живёт с мужем в частном секторе города Любани. Супруги любят животных, поэтому держат шесть котов и собаку.

2 сентября Гелена вернулась с работы, все питомцы были на месте, кроме молодого кота Антоши. Она подумала, что он где-то гуляет, такое уже бывало. Около восьми вечера с рыбалки вернулся муж Гелены. Все кошки сбежались на рыбу, но Антоша так и не появился. Хозяева звали кота, даже оставили ему рыбы, но он так и не пришёл.

Утром перед работой хозяйка кота зашла в сад и за сеткой на колхозном поле за домом увидела деревянный крест. На нём висел Антоша.

«У меня отключилось сознание, я начала кричать. Пошла в дом. Муж не сразу понял, что произошло, потому что я слова не могла сказать», — вспоминает Гелена.

Хозяева вызвали милицию. Приехали участковый, следователь и криминалист. Гелена сразу догадалась, что это дело рук их соседа. Молодой парень около 30 лет поселился рядом с ними несколько лет назад. У него есть жена и двое детей.

По словам Гелены, год назад она поругалась с этим мужчиной после того, как он убил чужую собаку у неё на глазах.

«Я увидела, как он тащит и душит собаку верёвкой. Потом он затянул её за свой забор, и я услышала глухой удар. Я заглянула к нему во двор и увидела, что собака мертва», — говорит она.

В тот раз женщина не вызвала милицию, потому что боялась, что сосед подожжет дом. Спустя некоторое время после убийства собаки мужчина начал здороваться с соседкой и не проявлял агрессии.

«Садистический цинизм»

Сосед Гелены признался милиционерам, что распял Антошу, чтобы досадить соседке. В тот вечер он был пьян. Но отрицает, что убил кота, а якобы нашёл его уже мёртвым и прибил к кресту. Женщина говорит, что теперь боится жить в своём доме.

«Когда Антошу сняли с креста, мой муж его закопал. На следующий день позвонили из милиции, забрали кота на вскрытие», — говорит Гелена.

По словам хозяйки, экспертиза показала, что у Антоши были повреждены органы, произошло внутреннее кровоизлияние. Челюсть разбита, в лапах и в голове — раны от гвоздей.

Гелена боится, что сосед избежит серьёзного наказания, отделается штрафом. «В Беларуси такого нет, но пусть бы с этого человека всю жизнь высчитывали деньги на приют для животных», — говорит она.

В УВД Миноблисполкома сообщили, что в Любанском РОВД по инциденту проводится проверка, по окончании которой будет принято правовое решение в отношении соседа Гелены.

«Наказания добиться реально, если экспертиза подтвердит, что кота убил сосед Гелены, — считает Анастасия Жаврид, юрист, руководитель центра по защите животных "Анималекс". — В любом случае этого человека нужно привлекать и за хулиганство, потому что тут налицо пренебрежение к обществу и какой-то садистический цинизм. Случаев подобной жестокости я не припомню».





Как наказывают за жестокое обращение с животными

Статья за жестокое обращение с животными появилась в Уголовном кодексе в январе 2015 года. До этого живодёров наказывали штрафами.

За два последних года в Беларуси по уголовной статье осудили только одного человека. В 2015 году житель Пинского района убил собаку односельчанина из пневматической винтовки, а в следующем году пристрелил ещё одну. Он получил год условно, 2300 рублей штрафа. Кроме того, у стрелка конфисковали винтовку и пикап.

В августе этого года житель Минска выкинул щенка из окна пятого этажа. Милиция возбудила уголовное дело по статье 339−1 (Жестокое обращение с животными). Сейчас он ждёт наказания.