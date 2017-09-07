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Управляющий Madison Royal Club и директор «Дримлэнда» заключены под стражу

  • 07 сентября 2017, 18:54
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Управляющий Madison Royal Club и директор «Дримлэнда» заключены под стражу, сообщила БелТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

«Следственным комитетом принято к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур, — проинформировала Юлия Гончарова. — Уголовное дело расследуется в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. По подозрению в совершении противоправных действий заключены под стражу шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — "Кольцо" и ООО "Парк развлечений Дримлэнд", управляющий Madison Royal Club и другие. Проводится расследование».


БелТА
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Метки: Криминал (8466)

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