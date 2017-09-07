Министерство связи разработало новый документ, регламентирующий блокировку сайтов в Беларуси

Министерством связи и информатизации разработан проект Указа президента «О совершенствовании порядка использования информационного пространства». Об этом стало известно из ответа Оперативно-аналитического центра при президенте на обращение пресс-секретаря Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Бориса Горецкого.

В ответе за подписью Геннадия Белкова говорится, что Министерством связи и информатизации разработан проект Указа президента Республики Беларусь «О совершенствовании порядка использования информационного пространства», предусматривающий порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, запрещенную или ограниченную к распространению законодательными актами.

БАЖ обратилась в министерство, чтобы ознакомиться с текстом документа, а также узнать, на каком этапе находится его согласование.

Однако в управлениях электросвязи, правовой и кадровой работы, а также Департаменте информатизации министерства пресс-службе ОО «БАЖ» сообщили, что будто бы ничего не знают о подготовленном указе в сфере интернета.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» направляет в Министерство письменное обращение с просьбой предоставить возможность ознакомиться с документом и для его обсуждения.