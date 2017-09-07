Альгерд, Рагнеда, Витовт. Родители рассказывают, почему назвали детей историческими именами

Родители рассказали Радио «Свабода», почему назвали детей историческими именами.

Витовт, 5 лет

Витовт — старший сын в семье Бориса и Надежды Горецких. Но до самого рождения мама колебалась, стоит ли так называть ребенка.

«Мне страшно не нравилось имя, — говорит Надежда. — Оно казалось железобетонным. Я ходила и всем говорила: Борис придумал железобетонные имя для сына».

К концу беременности Надежда свыклась с именем. Думала, что ласково сына можно будет называть Витоша. Когда он был маленьким, родители называли сына Витох или Витусь. Но теперь он чаще всего Витовт.





Родители Надежды были в ужасе, когда узнали, что у них будет внук Витовт. Но потом привыкли. Мать Надежды, когда Витовт еще не родился, обращалась к нему «ваше величество». На работе хвасталась, что у нее будет не простой внук, а великий князь.

Но друзья Горецких приняли Витовта без вопросов. В церкви, куда ходит семья, есть Альгерд, Язэп. И Витовт на их фоне не особенно выделяется.

По словам родителей, они не стремились к эксклюзивности, когда выбирали имя сыну. Отец Бориса хотел назвать сына в честь друга Виктором. А потом пришла идея с Витовтом. Во-первых, это созвучно с Виктором. Во-вторых, это белорусское имя.

«В Литве же есть такая фишка, что детей называли Витовтами, чтобы „советам“ показывать, что у нас не Иван, не Саша», — говорит Борис.

Для родителей было важно, что Витовт был христианином. В честь князя-язычника они бы своего сына не называли. Борис считает, что Миндовгами и Рогвалодами своих детей называют те, кто увлекается язычеством.

«Я бы своего сына Рогволодом не назвал, — говорит Борис. — Мне кажется, это уже какая-то дремучесть. Не критикую тех, кто так поступает. Но для меня было бы важно, чтобы был нормальный „бэкграунд“ у человека».

Незнакомые люди воспринимают имя Витовт по-разному. На детской площадке часто переспрашивают, интересуются, почему так назвали.

«В магазине однажды спросили, как его зовут. Продавщица услышала и говорит: „Тяжело будет жить“. А человек, который стоял за мной, сказал, что, наоборот, это крутое имя. Я тоже считаю, что крутое», — говорит Борис.

Кем был его легендарный тезка, Витовт уже знает. Но иногда путает его с Франциском Скориной.

— Витовт, иди сюда, — зовет отец сына. — А кто такой Витовт был?

— Витовт — князь.

— А что он делал?

— Писал Библию.

— Перепутал все на свете. Но пока детям интересны больше гимнастика, бег, прыжки.

Пятилетний Витовт любит прыгать и лазить по перилам. Сейчас хочет ходить в бассейн. А еще бесконечно задает вопросы родителям. Он очень активный мальчик, но при этом застенчивый.

«Младшая Каролина на площадке первой пойдет знакомиться. А Витовт с родителями больше. Такой немножко социофоб», — говорит Надежда.

Альгерд, 5 лет

Артем Шарков хотел назвать будущего сына Альгердом еще со школьной скамьи, когда на уроке истории Беларуси проходили Великое Княжество Литовское.

«Альгерд — это князь, который три раза ходил на Москву, — говорит Артем. — Я его очень уважаю как государственного деятеля. И мне хотелось назвать сына в его честь».

Его беспокоило, что в Беларуси мало кто называет детей национальными именами. И Артем хотел положить начало собственным примером. Когда они с женой узнали, что у них будет сын, решили, что назовут его Альгердом.





Возражений со стороны жены родственников не было. Ее отец — историк по образованию. А родители Артема, хотя и знали, кто такой Альгерд, не до конца понимали, зачем ребенка так называть. Предлагали назвать внука Ромой или другим известным именем. Мол, непонятно, как его ласково называть.

«Разные „отмазки“ находили. Но потом они привыкли. Когда мы сказали, что второго назовем Домиником, то вообще не было вопросов», — говорит Артем.

После рождения возникли проблемы с регистрацией сына в ЗАГСе. Для родителей было принципиально, чтобы на русском языке имя было записано как Альгерд, а не «Ольгерд». Но сотрудники ЗАГСа настаивали, что следует записывать его через «о», потому что так в справочнике написано. Но родители настояли на своем, и сына зарегистрировали Альгердом на обоих языках.

«В детском садике нас хорошо приняли, — говорит Артем. — Мы ходим в белорусскоязычную группу. Когда мы только пришли, воспитательница сразу сказала: „Альгерд — как великий князь“. Не было вопросов».

Незнакомые люди воспринимают имя по-разному. Некоторые совсем не понимают, что оно значит. Другие, наоборот, сразу видят преемственность от великого князя.

Родители называют сына Альгерд, Альгердик, Альгуша.

«Когда, я злюсь, могу сказать „Альгирдас“ с таким жемойтским акцентом, — говорит Артем. — Тогда он понимает, что нужно прислушаться».

Время от времени Шарковы рассказывают ему про князя Альгерда, но не делают культа из имени сына.

«У нас дома есть календарики с изображением Альгерда. Исторические флаги и гербы, естественно, есть. Однако пока человека не натаскиваем на историю. Не лишаем его детства. Даем заниматься тем, что ему интересно».

Пока что Альгерду интересны языки, география, математика. В прошлом году мальчик ходил на гимнастику. В этом году родители пытаются отдать его в футбольную секцию. Но ему еще не очень нравится футбол.

По статистике имя Ольгерд сегодня гораздо популярнее, чем другие княжеские имена. Шарков считает, что люди чтят великого князя за его походы на Москву.

«Витовт, конечно, был великим князем, но не было бы достижений Витовта, если бы не было Альгерда. Он заложил основы большой страны», — говорит Артем.

Ефросинья, 10 лет

10 лет назад в семье Януковичей ждали появления дочери Стефании. С выбором имени уже все согласились. Но в последний момент близкие друзья спросили, не хотят ли Надежда и Владимир назвать дочь Ефросиньей? Надежде нравилось, как звучит полное имя. Но она боялась, как бы дочку не стали дразнить «Фрося Бурлаковой». Это героиня фильма «Приходите завтра», который с детства помнила Надежда.

Третьим вариантом для дочери было имя Анна. В семье было принято называть детей в честь святых, чьи именины приходились на этот день. Врачи точно проедсказали дату родов — 2 августа. В этот день как раз-таки именины Анны.

Но прогноз не сбылся. Дочь родилась на две недели раньше — 19 июля. А 20 июля — именины Ульяны и Евфросиньи.

«Получается, дочь сама выбрала себе имя, — говорит Надежда. — Это было знаком для нас».

Родители стали читать, что значит имя «Ефросинья». В переводе с греческого — «радость, открытая, добрая».





Некоторые впоследствии переспрашивали, почему Януковичи так назвали дочь. Мол, есть же имена Каролина или Диана.

«А мы увидели, что это имя ей подходит, — говорит Надежда. — Съездили в Полоцк, пообщались с батюшкой. Он сказал, что это прекрасное имя, что оно настолько намоленное, что будет защищать ребенка. Говорил, что мы молодцы».

За десять лет с именем Ефросиньи не случалось неприятных историй. Опасения по поводу фильма также не оправдались, ведь кино старое — никто из детей не смотрел.

«Когда она была в детском саду, то мальчикам очень нравилось это имя. И все ее нежно называли Фросечкой, Фросенькой».

Взрослые, когда слышат имя дочери, часто вспоминают Евфросинию Полоцкую. А для детей обычно это просто имя. Хотя в этом году 1 сентября им в школе рассказывали про просветительницу Евфросинию.

У четвероклассницы Фроси каждый день расписан с утра до вечера. Раньше она ходила в театральную студию. В этом году сказала, что будет ходить в художественную студию, на танцы, на лыжи. Она занимается восточными единоборствами — ушу. Мать говорит, что Фрося — очень боевая девочка.

В школе ей нравятся литература и английский язык. Она гуманитарий, с математикой все сложно.

«Нам одни знакомые сказали, что мы сложное имя выбрали и будет непросто в жизни дочери, — говорит Надежда. — Я считаю, что это сильное имя по энергетике. Оно несет энергию, позитив и радость. И Фросечка оправдывает свое имя».

А Стефанией Януковичи назвали вторую дочь.

Гедимин, 3 года

Гедимин растет в семье стоматологов Олега Ярилина и Ирины Корчик. Называть сына в честь великого князя в семье никто не собирался. Свое имя, по словам родителей, сын выбрал сам.

Первая половина беременности Ирины протекала сложно, и родители даже не задумывались, как назвать ребенка. Когда стало легче, начали подбирать имя. Но долго не могли определиться.

«Я с детства спрашивала, почему меня, белоруску, называют Ириной. Бабушка у меня была полька, ее звали Цецилия. Так почему мне не дали белорусское или польское имя?» — говорит Ирина.

Будущие родители решили подобрать старобелорусское имя. Когда Ирина дошла в справочнике имен до Гедимина, сын зашевелился. Потом решили повторить, и снова на Гедимина он начал реагировать.

«Человек сам знает свое имя. Зачем что-то выдумывать?» — говорит Олег.





Ирина рожала в областном роддоме. Принимал роды заведующий отделением. После того как врач услышал от матери, что ребенок будет Гедимином, то сказал: «Литвин сегодня родился».

Друзья и родители Олега и Ирины сразу приняли необычное имя. Вопросы возникли только в церкви. Батюшка сказал, что это не имя, а прозвище.

В храме в честь Всех Святых на улице Калиновского сына согласились окрестить только под именем Владимир. Потому что Гедимин — языческое имя. Больше проблем с именем не возникло. В ЗАГСе Олегу и Ирине дали справочник белорусских имен, по которому сверяли написание имен. По-белорусски сын записан как «Гедымін», а по-русски — «Гедимин». Дома родители называют сына на белорусский лад — «Гедымин» или «Гедыминка».

Перед регистрацией родители Олег и Ирина проверяли, есть ли в Беларуси другие Гедимины. Нашли одного в Витебске. Впоследствии узнали, что родился по крайней мере один Гедимин в Минске — ему полтора года.

С таким именем сына повсюду запоминают. Когда его привели к офтальмологу, то даже через два года врач вспомнил сына по редкому имени.

Гедимин — активный ребенок. Родители называют его «ракетой». С детства у него хорошая память, способность к изобретательности, актерские данные.

«Если ему что-нибудь нужно, то его не остановится, будет добиваться этого любыми способами», — говорит Олег.

У Гедимина интерес номер один — автомобили. Игрушечных машинок, шутит отец, у него больше, чем во всех таксопарках Минске. Мальчик ремонтирует их игрушечными ключами, даже спит вместе с машинками. Но еще больше он любит смотреть гонки «Формулы-1», телеканалы о тюнинге автомобилей.

«Если мне нужно его успокоить, я включаю канал о машинах. Его это интересует больше, чем мультики», — говорит Ирина.

Над частным домом, где живет их семья, часто самолеты заходят на посадку в «Национальный аэропорт Минск». Гедимин любит всматриваться в небо и махать рукой самолетам.

«Есть поверье, что те, над чьим домом летают самолеты, самые счастливые люди», — говорит Олег.

Рагнеда, 13 лет

У Татьяны Яворской в семье целый пантеон звучных имен — Кастусь, Альгерд, Рагнеда, Даниил.

«Когда забеременела первым ребенком, у меня появилось много свободного времени. Я перечитала то, что в школе недоучили. Углубилась в это все. Так на сердце легло: Кастусь, Альгерд, Рагнеда», — говорит Татьяна.

Для Рагнеды был еще вариант Эмилия — в честь Плятер, участницы восстания 1831 года.

«Пока ребенок не родится, пока не увидишь, подходит ли имя на 100%, не примешь окончательного решения».





Раньше Татьяна не знала, чтобы родители называли своих сыновей и дочерей в честь исторических личностей. Кастусём могли звать того, кто был Константином в паспорте. Поэтому не удивительно, что родственники очень категорично воспринимали нетипичные имена детей.

«После Альгерда и Кастуся родственникам было уже проще воспринять Рагнеду, — говорит Татьяна. — Да, исторические ассоциации у людей возникают. Могут в шутку и сказать: я знаю, как зовут вашего четвертого ребенка. Гедимин?»

Имя дочери в семье сокращают как Рада или ласково называют Рагнедкой. Она хорошо знает, кем была Рагнеда.

«Рагнеда сделала много для Беларуси. Может быть, со временем и я много сделаю для нее», — отвечает Рагнеда на вопрос, почему родители так ее назвали.

Рагнеда учится в коласовском лицее. У большинства ее одноклассников традиционные белорусские имена: Мирон, Франак, Всеслав, Камилла, Данута. Самое простое имя там — Полина.

Когда Рагнеда училась в 23-й гимназии в Минске, ей пришлось бороться за правильное написание своего имени на русском языке. В паспорте и по-белорусски, и по-русски она записана «Рагнеда». Так она и подписала тетрадь по русскому языку. Но учитель исправил ее имя на «Рогнеда». Девочка переправила букву «о» на «а». Только после того как объяснила учителю, что в паспорте ее имя пишется через «а», он перестал исправлять.

Больше проблем с именем у Рагнеды не было. На удивление, сложности возникли только с регистрацией Кастуся в 2001 году. Сотрудники ЗАГСа говорили, что такого имени не существует, как доказательство показывали справочник имен. Но родители настояли, и Кастусь не стал Константином.

«В 2000-х годах такие имена были редкими. А теперь и Альгерды есть, и Рагнеду еще одну знаю», — говорит Татьяна.

Татьяна вспоминает историю, как преподаватель Белорусского коллегиума Александр Грицан говорил, насколько важно называть детей белорусскими именами. Грицан сказал такую фразу: «Винцесь никогда не будет мочиться в подъезде».

«Имя, данное человеку, обязывает, — говорит Татьяна. — Считаю, что не может быть обыкновенным человек с таким именем. Необязательно, что будет „змагаром“, национальной идеей увлеченным. Но он не будет из тех людей, которым ничего не интересно в жизни».

Всеслав, 4 года

Андрей и Алена Егоровы долго подбирали имя своему сыну. Первоначально у них было два критерия: сына должны назвать или в честь кого-то из родственников, или в честь исторической личности. Андрей ориентировался на белорусские имена. Он очень хотел назвать ребенка в честь кого-то из пантеона Великого Княжества Литовского.

Жена соглашалась с концепцией, но ей не нравились имена. После того как перебрали все, что знали, стали искать в словарях. Андрей предложил выбрать имя из «Крыўскага (беларускага) іменьніка» Вацлава Ластовского.

Родители рассматривали имя Рысь — белорусский вариант Ричарда. Всеслав стал компромиссным вариантом.





Единственное опасение Алены было в том, чтобы имя сына не сокращали как «Слава». Но у Ластовского Всеслав сокращался как Ясь или Весь.

«Никакого Славы у Ластовского не было, — говорит Алена. — Историю в школе я учила слабо, но Всеславу Чародею всегда симпатизировала».

Теперь Всеслава называют Ясем, Яськой или Всеславчиком. Сам он раньше представлялся как «мальчик Ясь». Теперь он «мальчик Всеслав Егоров».

Раньше Егоровы не слышали, чтобы кто-то называл своих сыновей Всеславами. Альгердов было много, а Всеслава — ни одного. Уже позже узнали, что сын историка Геннадия Сагановича тоже носит имя Всеслав.

От полоцкого князя Всеслав перенял командирский характер.

«Когда играет с детьми, пытается их организовывать и раздавать задания, — говорит Алена. — Он может быть очень самостоятельным, а может прилипнуть. Это все зависит от дня, звезд, солнца».

В детском саду вместе с Всеславом в группе есть Василиса, Майкл, несколько Даников. У Егоровых есть знакомый в Гомеле, который назвал сына Альгердом, мол, князь Альгерд освобождал Гомель от татар.

«Но я бы не говорил о национальном тренде, — говорит Андрей. — Сейчас родители просто выбирают необычные имена».

Маленький Всеслав любит играть с конструктором. Сейчас его интересуют дети, особенно старше его. Было время, когда он увлекался собаками, строил из Lego «армию» собак. Сейчас пошел на плавание и любит прыгать с бортика.