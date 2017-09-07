Сегодня и завтра ночью белорусы увидят полярное сияние

Рекордно мощная вспышка на Солнце спровоцировала мощные магнитные бури на Земле. Кроме неприятных последствий это даст нам один положительный эффект — практически наверняка белорусы смогут наблюдать полярное (северное) сияние. Если не помешает облачность, «социальное явление» появится на нашем небе сегодня и завтра ночью.

По данным разных источников, в эти дни нас ожидают магнитные бури уровня G2 или даже G3 (средней и большой силы, соответственно). Напомним, в прошлый раз полярное сияние белорусы увидели во время бури уровня G2.

И если сегодня с погодой нам не повезло из-за плотной облачности, то, по текущему прогнозу, 8 сентября вечером и ночью облаков на небе будет гораздо меньше.





Информация по магнитным бурям в пятницу, 8 сентября, из двух разных источников. Индекс Kp, равный 7, означает магнитную бурю уровня G3.



Виталий Хацук, «охотник за сияниями», поделившийся с нами в прошлый раз видео с этим явлением, также подтвердил, что завтра вечером (и с меньшей вероятностью сегодня ночью) ожидает появления полярного сияния.

По его словам, лучше всего для наблюдения сияния выехать за пределы населенного пункта, так как это явление низкой яркости и огни города его перекрывают.