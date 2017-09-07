«Нам очень страшно»: бобруйчанка попала в ураган «Ирма»

Юго-восточный прибрежный район штатов и острова Карибском бассейне не так давно атаковал сильный ураган. Этот шторм назван самым мощным в Атлантике за десять лет.

Ураган «Ирма» по силе достиг максимальной по счету, пятой категории, и стал куда опаснее нашумевшего «Харви», который накрыл Техас и привел к ужасному наводнению. Очевидцем природного катаклизма стала жительница Бобруйска. Татьяна Ивашкина пообщалась с журналистами портала «Bobrlife» и рассказала о происходившем. В эпичном видео ниже можно оценить, насколько серьезно разбушевалась стихия.

Ветер в центре урагана достиг жуткой отметки по скорости — 300 км/ч. Ветер такой силы без труда разбивает окна и срывает крыши, вырывает пальмы из земли. Согласно мнению специалистов, по мере движения «Ирма» будет только набирать силу. +

Напомним, что ураган уже разрушил 90% построек острова Барбуда Карибского бассейна. По прогнозам синоптиков, к концу недели жуткая сила ударит по берегам Америки.