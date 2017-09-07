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«Нам очень страшно»: бобруйчанка попала в ураган «Ирма»

  • 07 сентября 2017, 16:22
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Юго-восточный прибрежный район штатов и острова Карибском бассейне не так давно атаковал сильный ураган. Этот шторм назван самым мощным в Атлантике за десять лет. 

Ураган «Ирма» по силе достиг максимальной по счету, пятой категории, и стал куда опаснее нашумевшего «Харви», который накрыл Техас и привел к ужасному наводнению. Очевидцем природного катаклизма стала жительница Бобруйска. Татьяна Ивашкина пообщалась с журналистами портала «Bobrlife» и рассказала о происходившем. В эпичном видео ниже можно оценить, насколько серьезно разбушевалась стихия.

Ветер в центре урагана достиг жуткой отметки по скорости — 300 км/ч. Ветер такой силы без труда разбивает окна и срывает крыши, вырывает пальмы из земли. Согласно мнению специалистов, по мере движения «Ирма» будет только набирать силу. +

Напомним, что ураган уже разрушил 90% построек острова Барбуда Карибского бассейна. По прогнозам синоптиков, к концу недели жуткая сила ударит по берегам Америки.


Mogilev.online
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Люди в материале: Татьяна Ивашкина (1)

Места: Бобруйск (190), Техас (7), Америка (8), острова Барбуда Карибского бассейна (1)

Метки: Происшествия (10790)

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