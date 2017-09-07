Академия наук выпустила собственное «хорошее дешевое вино»

Фруктовое вино «Академическое» появилось на полках столичных магазинов.

Название не случайное, вино выпускается одним из предприятий, входящих в структуру Национальной академии наук — Научно-практическим центром по картофелеводству и плодоовощеводству.

Разливается вино «Академическое» на Толочинском консервном заводе. Готовят его из черной смородины и яблок с добавлением сахара и антиокислителя. Содержание спирта — 12%.





По информации сайта belretail, вино «Академическое» должно было быть выпущено лимитированной серией для внутренних потребностей Академии наук — встреч почетных гостей, делегаций и т.д. Поэтому при разработке этикетки дизайнерам была поставлена задача добиться статусности.

Однако Naviny.by нашли лимитированное вино «Академическое» в обычном гипермаркете. И по очень привлекательной цене — всего 3,18 рубля за 0,7 литра.





Так что теперь «статусное» вино смогут пить не только профессора и доктора наук, но и люди со средним образованием и даже без него. На кассе диплом не спрашивают.