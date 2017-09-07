Похоже, ясно, почему Лукашенко хорошо разбирается в Brioni и откуда у него часы Patek Philippe

Друг белорусского президента — «дядя Миша из Москвы», миллиардер и собственник бизнеса и недвижимости в Беларуси Михаил Гуцериев — дал интервью «без диктофона» главреду российского глянца для богачей.

Перед встречей с форбсом главу «Татлера» Ксению Соловьеву попросили отключить телефон. Интервью вышло нетрадиционным, однако довольно любопытным, которое, возможно, дает ответы на давние и свежие вопросы неравнодушных белорусов к белорусскому президенту.

Предлагаем избранное из разговора с «обыкновенным мужчиной, обремененным финансовыми проблемами» (как сам себя охарактеризовал бизнесмен Гуцериев).





«То одна трусы спустит, чтобы ягодицы было видно, то другая грудь покажет»

«Надо очень любить Россию, чтобы вернуться. Интересуюсь у Гуцериева, не в России ли он отдыхает.

— Я не езжу на отдых, — отвечает он. — Только в командировки.

Баку, Астана, Париж, Минск (в Беларусь Гуцериев, друг Александра Лукашенко, инвестировал личных сто восемьдесят миллионов долларов и намерен вложить еще сто).

Приезжая в командировку, Михаил Сафарбекович надевает спортивный костюм, кроссовки. Берет мелкие деньги. И до потери сил (обычно четыре часа) гуляет по городу. Ни разу в жизни он не был где-то больше трех дней, даже в отпуске.

— Не то чтобы мне плохо на отдыхе. Просто неинтересно. Заходить по пояс в море... — Гуцериев морщится, явно представляя себе воды Коста-Смеральды, которые кишат отдыхающими всех полов и рас. — Что может быть глупее? Как можно просто лежать на пляже? То одна трусы спустит, чтобы ягодицы было видно, то другая грудь покажет. Здесь же дети. Все мажут друг друга какой-то мазью. Гастарбайтеры с Филиппин носят арбузы, коктейли, смешанные неизвестно из чего. Все сидят на пластмассовых стульях. Мужчина серьезный разве может все это выдержать? Ну я понимаю еще — влюбленные юноша с девушкой, дикий пляж...»

«Я для Brioni много чего придумал»

«Вот уже двадцать лет Михаил Сафарбекович носит один и тот же Patek Philippe. Те, что дарят (за эти годы "подарили штук тридцать"), отдает сыну Саиду.

Но и назвать Гуцериева равнодушным к моде нельзя. Сейчас на нем отличная розовая рубашка с цветной оторочкой (рубашки он, солидный человек, лично заказывает в Brioni). С гордостью откидывает полу пиджака, а там — ярко-зеленая атласная подкладка.

— Я для Brioni много чего придумал, — смеется Гуцериев. — Для пальто — кант красивый. Карманы на рубашки. Упаковку. Мы очень давно работаем вместе. Они мне иногда звонят: "А можно мы вот эту вашу идею предложим другому клиенту?"

— Ну вот, а мне сказали, что вы совсем не про вещи, — говорю я.

— Так ведь это внутри, не видно. А во-вторых, это красиво. Мы ведь не говорим о роскоши, о "роллс-ройсах", драгоценностях, огромных домах. Мы говорим об одежде. Ну что там рубашка? У всех есть рубашки, просто я ее чуть-чуть украсил».

***

Напомним, в 2009-м году журналисты сфотографировали часы белорусского президента во время его визита в Литву. На правой руке Александра Лукашенко красовались швейцарские часы Patek Philippe Calatrava 5120j, которые стоят почти 17 тысяч долларов или 11 тысяч евро.