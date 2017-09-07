Совмин постановил: в бюджетных организациях руководители должны получать в 3,5 раза больше, чем работники

Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 6 сентября 2017 года № 674 усовершенствована оплата труда руководителей бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 1290 от 15 октября 2004 года.

Согласно новой редакции документа, установлен коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников бюджетной организации, иной организации, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, не более 3,5.

При осуществлении бюджетной организацией, иной организацией, получающей субсидии, работники которой приравнены по оплате труда к работникам бюджетной организации, деятельности, приносящей доходы, коэффициент соотношения может устанавливаться свыше 3,5 за счет средств, полученных от указанной деятельности, но не более 5.

Конкретный размер коэффициента соотношения по бюджетным организациям определяется органом, заключающим контракт с руководителем бюджетной организации.

Министерству труда и социальной защиты поручено давать разъяснения о применении данного постановления и принять необходимые меры по его реализации.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования, пишет БелаПАН.