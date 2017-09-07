Видеоблогер обвинил Youtube-звезд Влада Бумагу и Влада Коноша в мошенничестве

Как утверждает блогер, сделавший ролик в стиле видео Навального «Он вам не Димон», Бумага и Конош после проведения розыгрыша «кинули» заказчиков рекламы на 86 тысяч $.

В аннотации к видео и у себя в фейсбуке блогер Никита Чернов пишет: «Друзья, а история на самом деле совершенно банальная Влад Бумага и Владислав Конош организовали Giveaway конкурс с подарками для обычных пользователей, а также пригласили на него заинтересованных в новых подписчиках блоггеров (на которых обычно предлагается подписаться), собрав с них огромные деньги.

Но, сразу после провального конкурса, они исчезли вместе с деньгами, кинув заказчиков на сумму около 5.000.000 российских рублей (в общей сложности получается эта сумма).

Более того, они удалили страницу с конкурсом, не разыграли призы и вообще перестали выходить на связь.

В этом видео мой краткий пересказ всей истории и, конечно, доказательства! Ребята из Hype Agency и MediaCube Network, вы же в курсе, что вытворяют ваши партнёры?

К сожалению, никого сегодня такими историями не удивить! Давайте вместе распространим это видео — возможно, это сбережет кому-то деньги!»

Реакции на выдвинутые обвинения от блогеров и рекламных агентств пока не последовало.