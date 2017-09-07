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В аварии в Смоленской области погибли пять белорусов

  • 07 сентября 2017, 08:28
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Пять человек, все граждане Беларуси, погибли в результате ДТП на трассе М1 в Смоленской области. Об этом TUT.BY сообщили в Управлении ГИБДД по Смоленской области.

Инцидент произошел в районе полуночи на 182-м километре трассы «Москва — Минск» «возле деревни Сверчково Гагаринского района. Столкнулись два тяжелых грузовика и микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате происшествия пять человек, пассажиры Mercedes Sprinter, погибли на месте происшествия, все — граждане Беларуси. Три человека получили травмы: в больницу попали водитель одного из грузовиков, а также два белоруса — 29-летний водитель и пассажир микроавтобуса. 

«На месте до сих пор работает следственно-оперативная группа. Уточняются данные по погибшим», — рассказали в Управлении ГИБДД по Смоленской области.

По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель одного из грузовиков — он совершил выезд на полосу встречного движения.


TUT.BY
KSK 08/09 - 10/08:

Места: Беларусь (945), Смоленск (26)

Метки: Происшествия (10790)

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