Жители минской улицы просили отремонтировать лестницу, коммунальщики ее заварили

На коллективное обращение жителей минской улицы Берута с просьбой отремонтировать аварийную лестницу между домами № 4 к. 4 и № 6 к. 4 местные власти отреагировали своеобразно — заварили входы на лестницу, сообщает «Альтернатива».

В июне-августе текущего года активисты общественного объединения «Альтернатива» (зарегистрировано в Латвии) собирали подписи местных жителей под требованием решения наиболее острых проблем локального характера. Среди них — требующая капитального ремонта и опасная для использования бетонная лестница между жилыми домами по улице Берута.





По словам местных жителей, лестница уже несколько лет находится в критическом состоянии, однако коммунальные службы не предпринимают мер для решения проблемы.

В конце августа на обращение по ремонту лестницы поступил ответ от руководства ЖРЭО № 1 Фрунзенского района, в котором сообщается о решении включить данный объект в ремонтные работы в 2018 году. До того времени гражданам рекомендуется пользоваться другими лестницами у соседних домов.





«Понятное дело, прохожие не будут искать, где там, у ближайших зданий есть пригодные для использования лестницы, им проще идти по короткому пути. Теперь граждане вынуждены обходить заваренную лестницу по зеленой зоне, которая после дождей становится сколькой и опасной для ходьбы. Такое решение чиновников только еще больше провоцирует опасные ситуации», — считает лидер «Альтернативы» Олег Корбан.