Видеофакт: взрыв на минской ТЭЦ-4, из-за которого несколько районов остались без света

Из-за взрыва несколько районов Минска и области несколько часов были без света и воды.

Появилось видео взрыва в среду, 6 сентября, на ТЭЦ-4 в Минске. Оно было сделано на видеорегистратор автомобиля и опубликовано abw.by.

Сейчас уже известно точное время происшествия, из-за которого несколько районов столицы и Минской области остались без света и воды, — 10:47:20. На видео хорошо виден столб огня и дыма, поднявшегося над ТЭЦ.

В «Минскэнерго» аварию объяснили внезапным отключением оборудования — разорвался трансформатор системы напряжения. Однако пожара не было. Последствия происшествия удалось ликвидировать где-то через час-полтора.