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Видеофакт: взрыв на минской ТЭЦ-4, из-за которого несколько районов остались без света

  • 06 сентября 2017, 18:04
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Из-за взрыва несколько районов Минска и области несколько часов были без света и воды.

Появилось видео взрыва в среду, 6 сентября, на ТЭЦ-4 в Минске. Оно было сделано на видеорегистратор автомобиля и опубликовано abw.by.

Сейчас уже известно точное время происшествия, из-за которого несколько районов столицы и Минской области остались без света и воды, — 10:47:20. На видео хорошо виден столб огня и дыма, поднявшегося над ТЭЦ.

В «Минскэнерго» аварию объяснили внезапным отключением оборудования — разорвался трансформатор системы напряжения. Однако пожара не было. Последствия происшествия удалось ликвидировать где-то через час-полтора.


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Места: Минск (5335), Беларусь (945)

Метки: Происшествия (10790)

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