В Барановичах трое детей попали в реанимацию после взрыва аэрозольного баллона

8 июля трое школьников из Барановичей попали в реанимацию после взрыва аэрозольного баллона, сообщили TUT.BY информированные источники.

Пока детали произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, во дворе строящегося магазина по улице 50 лет ВЛКСМ развели костер, куда попал аэрозольный баллон. От нагрева баллон взорвался, от чего трое детей 2005, 2006 и 2007 годов рождения получили ожоги различной степени тяжести.

Детей госпитализировали в реанимационное отделение больницы, а затем транспортировали в лечебное учреждение столицы.

О произошедшем медикам сообщили родственники одного мальчика и прохожие.

Прибывшая на место бригада скорой двух пострадавших обнаружила сидящими в бочках с водой, которые стояли возле гаража для того, чтобы собирать воду, стекающую с крыши.

«Может „тушились“, а может быть, почувствовали, что там легче, — сообщил TUT.BY заведующий станцией скорой и неотложной медицинской помощи Василий Бацкалевич. — У них ожоги первой и второй степени, но достаточно обширные. У одного — до 50% (тела. — TUT.BY)».

По предварительной версии, в костер попал баллон из-под полироля для автомобилей. В обстоятельствах произошедшего разбирается милиция.