Умер ведущий «Белорусского времечка» и dj «Радио Рокс» Сергей Прохоров

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  • 10 июля 2017, 13:43
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В воскресенье, 9 июля скончался ведущий программы «Белорусское времечко» на «Беларусь 2» и dj «Радио Рокс» Сергей Прохоров. Ему было всего 53 года.

Сообщение о смерти Прохорова появилась на официальной странице «Радио Рокс» в Facebook.


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