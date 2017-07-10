Умер ведущий «Белорусского времечка» и dj «Радио Рокс» Сергей Прохоров

В воскресенье, 9 июля скончался ведущий программы «Белорусское времечко» на «Беларусь 2» и dj «Радио Рокс» Сергей Прохоров. Ему было всего 53 года.

Сообщение о смерти Прохорова появилась на официальной странице «Радио Рокс» в Facebook.