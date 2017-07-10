Покушение, «украденный» вибратор и другие предвыборные приемы, сделавшие Лукашенко президентом

23 года назад Александр Лукашенко выиграл свои первые выборы. Как вел себя, что делал и говорил будущий президент, пробиваясь к заветной цели.

«Салідарнасць» решила вспомнить о технологиях, которые применял в свою первую предвыборную кампанию Лукашенко, чтобы поднять свой рейтинг и в результате занять кресло главы государства.





Лишь бы говорили

Заметим, что искусство самопиара Лукашенко освоил еще задолго до старта президентской кампании. Он не упускал ни единой возможности «засветиться» в прессе и на телевидении. Некоторые выступления молодого депутата по вопросам, в которых он и не особо разбирался, вызывали насмешки со стороны знатоков и бывалых политиков. А скандалы с его участием казались нелепыми и анекдотичными.

Однако главную цель он достиг — фамилия «Лукашенко» была на слуху у каждого.

«Выступал он по всем вопросам, как сам позже признавался, — “от абортов до ракет”. А поскольку сессии транслировались в прямом телеэфире и по радио, его сипловатый голос стал узнаваемым и привычным», — пишет Александр Федута в своей книге «Лукашенко: политическая биография».

И этот интерес к своей персоне Лукашенко поддерживал на протяжении всего предвыборного марафона, привлекая к себе внимание любыми доступными способами.





Гнобил коррупционеров

Особенно хорошо получалось у молодого политика гнобить коррупционеров от власти. Взяв на себя роль главного защитника простого народа от обнаглевшего начальства, «удельных князей и феодалов», Лукашенко взывал к социальной справедливости.

«Вы посмотрите на руки свои, там места без мозолей нет... А плодами вашими пользуется тот, кто должности занимает. Вот действительно: кто не работает, тот ест. А точнее, жирует... Кстати, а видели ли вы те ведомости, в которых расписываются их белы руки? А ходили ли ваши ноги по коврах тех персидских, которыми туалеты их застеленные? И шикующих таких чиновников ой как расплодилось во всех властных структурах!»

Пожалуй, сейчас оппонентам от власти можно спокойно брать эти заявления молодого Лукашенко и идти с ним в народ. Ушедший в отставку за «ящик гвоздей» «главный коррупционер» тех времен Станислав Шушкевич меркнет по сравнению с сегодняшними борцами с коррупцией.

Авторитетные «друзья»

Попытка записать себя в друзья к известным политикам было еще одним излюбленным приемом Лукашенко. Частенько можно было слышать его рассказы о том, какое влияние он, молодой депутат, оказывал на Горбачева, как «угробил программу Явлинского» и другие байки на тему «я и великие».

«Меня Горбачев приглашал часто в Москву.... Я очень часто принимал участие в заседаниях правительства в Советском Союзе. То есть я был известным человеком в свое время, но молодым еще», — цитировала слова Лукашенко газета «Имя».

Вот его интервью в газете «Совершенно секретно»:

«Обсуждалась программа Явлинского “500 дней”. И угробил эту программу... Лукашенко. Сейчас-то мы понимаем, что за 500 дней можно что-то сделать, но не реформировать экономику в тех размерах, как это предлагал Явлинский. Но тогда шел разговор на президентском совете, что в принципе надо принимать эту программу. Горбачев написал мне записку, попросил выступить. Ну и дерни меня за язык... Я заявил, что за пятьсот дней не экономику великой страны можно реформировать, а в лучшем случае один колхоз. И привел неотразимые аргументы. Горбачев сказал: раз так, то нам торопиться не надо. Кстати, Явлинский не любит Лукашенко с тех пор...».

И можно было бы действительно поверить в судьбоносную роль Лукашенко в истории великой державы. Правда, в архиве российского Первого канала сохранилась кассета с записью этого совещания. В книге «Случайный президент» Светлана Калинкина и Павел Шеремет так описывают этот «судьбоносный» эпизод: «На трибуне молодой человек странного вида, красный как рак запинаясь что-то хрипит об аренде на селе и глупо хихикает, когда Михаил Горбачев небрежно бросает в его адрес незначительную реплику. Оказывается, он стоят у истоков реформ! И ведь многие во все это верят».

Это примерно, как начни сегодня Анатолий Лебедько рассказывать о том, как предупреждал Буша не начинать войну в Ираке, или же Татьяна Короткевич в очередном интервью скромно поведает, как уговорила Хиллари Клинтон не разводиться с Биллом из-за Моники и посоветовала ей выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы.

Хотя, с другой стороны, у Лукашенко-то прокатило!

Покушение

Культивируя в себе образ борца с провластной мафией, Лукашенко не гнушался никакими методами. Он «постоянно жаловался на преследования, слежку со стороны властей, рассказывал, что постоянно носит с собой револьвер и даже спит с ним», писал Валерий Карбалевич в книге «Александр Лукашенко: политический портрет».

Многие помнят и знаменитое «покушение» на Лукашенко под Лиозно.

По версии, озвученной командой кандидата, следовало, что 16 июня в 23 часа 10 минут на 24-м км автодороги Витебск-Лиозно в автомашину «Мерседес», в которой ехали Лукашенко, Титенков и Шейман, было произведено два выстрела из обогнавшего их неустановленного автомобиля. Одной пулей была повреждена левая задняя дверь машины.

Правда, следствие быстро установило, что это была плохо разыгранная инсценировка и стреляли в стоящую машину. «Обстрел... из салона обгонявшей их автомашины при условиях, изложенных свидетелями Титенковым И.И. и Шейманом В.В., невозможен», гласило заключение следствия.

В своей книге «Лукашенко: политическая биография» Александр Федута приводит факт, что накануне этой поездки Виктор Шейман просил другого члена команды кандидата достать «нейтральный» пистолет и просьба была исполнена.

Штаб Лукашенко поспешил заявить, что правоохранительные органы, подконтрольные Кебичу, не хотят проводить серьезное расследование.

Как бы там ни было, симпатии избирателей оказались на стороне депутата. Сочувствие к борцу с коррупций, на которого якобы покушалась мафия, принесло ему дополнительные голоса.

«Украденный» вибратор

Даже курьезные ситуации Александр Лукашенко научился обращать себе в пользу. В этой связи показательна история со стюардессой. Во время визита белорусской парламентской делегации в Китай у стюардессы самолета исчез пакет, в котором находились фен, вибратор, коробка конфет и др. Примечательно, что пакет нашли в вещах депутата Лукашенко. По телевидению даже показали анонсированный заранее сюжет.

«Самое смешное, сей факт действительно имел место, что позже подтвердили летевшие в этом самолете депутаты Верховного Совета», — пишет Валерий Карбалевич.

Можно предположить, что пакет попал в вещи Лукашенко случайно. Однако даже эту щекотливую ситуацию кандидат обернул себе в пользу: мол, смотрите, до чего дошли мои оппоненты, пытаясь меня скомпрометировать!

«Вот они говорят, что в сумке был фен. Все ложь! Зачем мне фен, я же лысый», — парировал Лукашенко.

Народ искренне поверил в «беспредел» властей.

Порванный пиджак

Ну и, конечно, знаменитая история о порванном пиджаке и о том, как в 1994 году Александр Лукашенко брал штурмом Дом правительства.

«Александр Лукашенко избит милицией в Доме правительства» — буквально кричали заголовками все белорусские газеты, вышедшие 29 июня 1994 года.

Действительность выглядела чуть более прозаично. Охрана здания попыталась не пустить Лукашенко в его кабинет, но будущий глава государства прорвался силой. В потасовке с милиционерами возле кабинета Лукашенко испачкали светлые брюки и порвали пиджак, который тут же был продемонстрирован общественности.





О том, как «пинали» кандидатов при нынешнем режиме, мы скромно умолчим. Тогда же этот вопиющий акт «зверств» режима Кебича сильно добавил очков будущему президенту.

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Так вел свою кампанию Александр Лукашенко в далеком 1994 году.

И можно сколь угодно обсуждать моральную сторону приемов, благодаря которым он пришел к власти, вот уже 23 года мы пожинаем плоды той кампании, с ностальгией вспоминая о первых и последних демократических выборах в стране.