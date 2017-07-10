Покушение, «украденный» вибратор и другие предвыборные приемы, сделавшие Лукашенко президентом

23 года назад Александр Лукашенко выиграл свои первые выборы. Как вел себя, что делал и говорил будущий президент, пробиваясь к заветной цели.
«Салідарнасць» решила вспомнить о технологиях, которые применял
в свою первую предвыборную кампанию Лукашенко, чтобы поднять свой
рейтинг и в результате занять кресло главы государства.
Лишь бы говорили
Заметим, что искусство самопиара Лукашенко освоил еще задолго
до старта президентской кампании. Он не упускал ни единой возможности
«засветиться» в прессе и на телевидении. Некоторые выступления молодого
депутата по вопросам, в которых он и не особо разбирался, вызывали
насмешки со стороны знатоков и бывалых политиков. А скандалы с его
участием казались нелепыми и анекдотичными.
Однако главную цель он достиг — фамилия «Лукашенко» была на слуху у каждого.
«Выступал он по всем вопросам, как сам позже признавался, —
“от абортов до ракет”. А поскольку сессии транслировались в прямом
телеэфире и по радио, его сипловатый голос стал узнаваемым
и привычным», — пишет Александр Федута в своей книге «Лукашенко:
политическая биография».
И этот интерес к своей персоне Лукашенко поддерживал на протяжении
всего предвыборного марафона, привлекая к себе внимание любыми
доступными способами.
Гнобил коррупционеров
Особенно хорошо получалось у молодого политика гнобить коррупционеров
от власти. Взяв на себя роль главного защитника простого народа
от обнаглевшего начальства, «удельных князей и феодалов», Лукашенко
взывал к социальной справедливости.
«Вы посмотрите на руки свои, там места без мозолей нет... А плодами
вашими пользуется тот, кто должности занимает. Вот действительно: кто
не работает, тот ест. А точнее, жирует... Кстати, а видели ли
вы те ведомости, в которых расписываются их белы руки? А ходили ли ваши
ноги по коврах тех персидских, которыми туалеты их застеленные?
И шикующих таких чиновников ой как расплодилось во всех властных
структурах!»
Пожалуй, сейчас оппонентам от власти можно спокойно брать эти
заявления молодого Лукашенко и идти с ним в народ. Ушедший в отставку
за «ящик гвоздей» «главный коррупционер» тех времен Станислав Шушкевич
меркнет по сравнению с сегодняшними борцами с коррупцией.
Авторитетные «друзья»
Попытка записать себя в друзья к известным политикам было еще одним
излюбленным приемом Лукашенко. Частенько можно было слышать его рассказы
о том, какое влияние он, молодой депутат, оказывал на Горбачева, как
«угробил программу Явлинского» и другие байки на тему «я и великие».
«Меня Горбачев приглашал часто в Москву.... Я очень часто принимал
участие в заседаниях правительства в Советском Союзе. То есть я был
известным человеком в свое время, но молодым еще», — цитировала слова
Лукашенко газета «Имя».
Вот его интервью в газете «Совершенно секретно»:
«Обсуждалась программа Явлинского “500 дней”. И угробил эту
программу... Лукашенко. Сейчас-то мы понимаем, что за 500 дней можно
что-то сделать, но не реформировать экономику в тех размерах, как это
предлагал Явлинский. Но тогда шел разговор на президентском совете, что
в принципе надо принимать эту программу. Горбачев написал мне записку,
попросил выступить. Ну и дерни меня за язык... Я заявил, что за пятьсот
дней не экономику великой страны можно реформировать, а в лучшем случае
один колхоз. И привел неотразимые аргументы. Горбачев сказал: раз так,
то нам торопиться не надо. Кстати, Явлинский не любит Лукашенко с тех
пор...».
И можно было бы действительно поверить в судьбоносную роль Лукашенко
в истории великой державы. Правда, в архиве российского Первого канала
сохранилась кассета с записью этого совещания. В книге «Случайный
президент» Светлана Калинкина и Павел Шеремет так описывают этот
«судьбоносный» эпизод: «На трибуне молодой человек странного вида,
красный как рак запинаясь что-то хрипит об аренде на селе и глупо
хихикает, когда Михаил Горбачев небрежно бросает в его адрес
незначительную реплику. Оказывается, он стоят у истоков реформ! И ведь
многие во все это верят».
Это примерно, как начни сегодня Анатолий Лебедько рассказывать о том,
как предупреждал Буша не начинать войну в Ираке, или же Татьяна
Короткевич в очередном интервью скромно поведает, как уговорила Хиллари
Клинтон не разводиться с Биллом из-за Моники и посоветовала ей выдвинуть
свою кандидатуру на президентские выборы.
Хотя, с другой стороны, у Лукашенко-то прокатило!
Покушение
Культивируя в себе образ борца с провластной мафией, Лукашенко
не гнушался никакими методами. Он «постоянно жаловался на преследования,
слежку со стороны властей, рассказывал, что постоянно носит с собой
револьвер и даже спит с ним», писал Валерий Карбалевич в книге
«Александр Лукашенко: политический портрет».
Многие помнят и знаменитое «покушение» на Лукашенко под Лиозно.
По версии, озвученной командой кандидата, следовало, что 16 июня
в 23 часа 10 минут на 24-м км автодороги Витебск-Лиозно в автомашину
«Мерседес», в которой ехали Лукашенко, Титенков и Шейман, было
произведено два выстрела из обогнавшего их неустановленного автомобиля.
Одной пулей была повреждена левая задняя дверь машины.
Правда, следствие быстро установило, что это была плохо разыгранная
инсценировка и стреляли в стоящую машину. «Обстрел... из салона
обгонявшей их автомашины при условиях, изложенных свидетелями Титенковым
И.И. и Шейманом В.В., невозможен», гласило заключение следствия.
В своей книге «Лукашенко: политическая биография» Александр Федута
приводит факт, что накануне этой поездки Виктор Шейман просил другого
члена команды кандидата достать «нейтральный» пистолет и просьба была
исполнена.
Штаб Лукашенко поспешил заявить, что правоохранительные органы,
подконтрольные Кебичу, не хотят проводить серьезное расследование.
Как бы там ни было, симпатии избирателей оказались на стороне
депутата. Сочувствие к борцу с коррупций, на которого якобы покушалась
мафия, принесло ему дополнительные голоса.
«Украденный» вибратор
Даже курьезные ситуации Александр Лукашенко научился обращать себе
в пользу. В этой связи показательна история со стюардессой. Во время
визита белорусской парламентской делегации в Китай у стюардессы самолета
исчез пакет, в котором находились фен, вибратор, коробка конфет и др.
Примечательно, что пакет нашли в вещах депутата Лукашенко.
По телевидению даже показали анонсированный заранее сюжет.
«Самое смешное, сей факт действительно имел место, что позже
подтвердили летевшие в этом самолете депутаты Верховного Совета», —
пишет Валерий Карбалевич.
Можно предположить, что пакет попал в вещи Лукашенко случайно. Однако
даже эту щекотливую ситуацию кандидат обернул себе в пользу: мол,
смотрите, до чего дошли мои оппоненты, пытаясь меня скомпрометировать!
«Вот они говорят, что в сумке был фен. Все ложь! Зачем мне фен, я же лысый», — парировал Лукашенко.
Народ искренне поверил в «беспредел» властей.
Порванный пиджак
Ну и, конечно, знаменитая история о порванном пиджаке и о том, как
в 1994 году Александр Лукашенко брал штурмом Дом правительства.
«Александр Лукашенко избит милицией в Доме правительства» — буквально
кричали заголовками все белорусские газеты, вышедшие 29 июня 1994 года.
Действительность выглядела чуть более прозаично. Охрана здания
попыталась не пустить Лукашенко в его кабинет, но будущий глава
государства прорвался силой. В потасовке с милиционерами возле кабинета
Лукашенко испачкали светлые брюки и порвали пиджак, который тут же был
продемонстрирован общественности.
О том, как «пинали» кандидатов при нынешнем режиме, мы скромно
умолчим. Тогда же этот вопиющий акт «зверств» режима Кебича сильно
добавил очков будущему президенту.
***
Так вел свою кампанию Александр Лукашенко в далеком 1994 году.
И можно сколь угодно обсуждать моральную сторону приемов, благодаря
которым он пришел к власти, вот уже 23 года мы пожинаем плоды той
кампании, с ностальгией вспоминая о первых и последних демократических
выборах в стране.
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