В Минске два водителя сыграли в шахматы, пока ждали ГАИ

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  • 10 июля 2017, 12:11
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В Минске на площади Победы двое водителей попали в аварию. А пока ждали ГАИ — просто на тротуаре разложили доску и сыграли в шахматы.

Происшествие заметили посетители Golden cafe, рядом с которым произошло ДТП:


Еврорадио

Места: Минск (5266), Беларусь (753)

Метки: Авто (4242), Происшествия (10528)

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